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За сутки от коронавируса умерли семь новосибирцев. Рассказываем, сколько им было лет

Всего в регионе зафиксировано 292 летальных случая

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Всего в регионе 10 334 человека заразились коронавирусной инфекцией&nbsp;

Всего в регионе 10 334 человека заразились коронавирусной инфекцией 

В Новосибирской области от коронавируса умерли ещё семь человек, сообщили в оперштабе региона.

— Скончались мужчины в возрасте 59 лет, 60 лет, 62 года, 82 года, женщины в возрасте 42 года, 49 лет и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 292 человека, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

Накануне стало известно, что в федеральном «Списке памяти» погибших при пандемии коронавируса медицинских работников появились фамилии двух медсестер из Новосибирска — 63-летней Людмилы Яровой и 48-летней Нелли Поповой.

НГС сделал свою страницу памяти медработников из Новосибирска, умерших от коронавируса. В июле стало известно о том, что от коронавирусной инфекции умерли всемирно известный психиатр Цезарь Короленко и анестезиолог-реаниматолог из Пашино Алефтина Смородникова.

Истории людей, умерших от коронавирусной инфекции, мы рассказываем в этой рубрике. Самой молодой жертвой вируса стал 18-летний студент, который заразился во время летней подработки.

Если вы знали погибших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157–00–00.

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