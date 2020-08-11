За сутки от коронавируса умерли семь новосибирцев. Рассказываем, сколько им было лет

В Новосибирской области от коронавируса умерли ещё семь человек, сообщили в оперштабе региона.



— Скончались мужчины в возрасте 59 лет, 60 лет, 62 года, 82 года, женщины в возрасте 42 года, 49 лет и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 292 человека, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

Накануне стало известно, что в федеральном «Списке памяти» погибших при пандемии коронавируса медицинских работников появились фамилии двух медсестер из Новосибирска — 63-летней Людмилы Яровой и 48-летней Нелли Поповой.