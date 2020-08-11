Ещё 65 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 65 человек, сообщили в оперштабе региона.



— На утро 11 августа в регионе зарегистрировано 10 334 случая заражения коронавирусной инфекцией (+65 за последние сутки), в том числе инфицированы 600 детей. 8624 пациента выписаны с выздоровлением (+137 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ — 7 пациентов. Госпитализированы 40 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.



Под медицинским наблюдением находятся 283 жителя региона, 33 175 человек сняты с меднаблюдения.