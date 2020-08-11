11 августа вторник
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 3/10
usd 73.78
eur 86.83
Тема дняЧто на самом деле происходит в Минске?

Все новости

Все новости

Ещё 65 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

Всего в регионе зарегистрировано 10 334 случая заражения коронавирусной инфекцией

11 148
81Обсудить

Поделиться

Выздоровели уже 8624 пациента&nbsp;

Выздоровели уже 8624 пациента 

В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 65 человек, сообщили в оперштабе региона.

— На утро 11 августа в регионе зарегистрировано 10 334 случая заражения коронавирусной инфекцией (+65 за последние сутки), в том числе инфицированы 600 детей. 8624 пациента выписаны с выздоровлением (+137 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ — 7 пациентов. Госпитализированы 40 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Под медицинским наблюдением находятся 283 жителя региона, 33 175 человек сняты с меднаблюдения.

На этой неделе в Новосибирской области возобновят работу бассейны, бани и рестораны — такое решение губернатор принял утром в понедельник, 10 августа.

Истории людей, переболевших ковидом, мы рассказываем в специальной рубрике. Кому-то во время лечения казалось, будто в нос засыпали перец, кто-то за время тяжелой болезни похудел на 16 килограммов, а некоторым из-за потери вкуса и обоняния казалось, что горький кофе на вкус, как соленая вода.

В федеральном «Списке памяти» погибших при пандемии коронавируса медицинских работников появились фамилии ещё двух медсестер из Новосибирска — 63-летней Людмилы Яровой и 48-летней Нелли Поповой.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

статистикакоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (81)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!