Взрывы и стрельба не стихают: в Белоруссии второй день продолжаются протесты

В Белоруссии второй день продолжаются протесты против результатов выборов президента, по которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Во многих городах люди вышли на улицы, дерутся с ОМОНом, перекрывают дороги. Силовики отвечают светошумовыми гранатами и стрельбой.
На проспекте Дзержинского подъехал ОМОН, протестующие встали в сцепку, силовики выбежали и начали бить их дубинками. Одного человека задержали, сообщает Onliner.
На Кальварийской, по словам очевидцев, люди, одетые в военный камуфляж, стреляли в людей, которые мирно стояли и хлопали.
По информации телеграм-канала Nexta, правозащитник сообщил об одном погибшем в ходе протестов в Минске.
— Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы, — рассказал представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.
По показаниям омоновцев, «протестующие, вооружённые подручными средствами лица сами с разбегу бросались на автозак, били, протыкали и пытались попасть внутрь».
Возбуждено уголовное дело по статьям 293 и 364 УК РБ (массовые беспорядки, нападение на сотрудников милиции и порча имущества) — в том числе на покойного.
Мирных демонстрантов расстреливают из травматических ружей и закидывают гранатами, сообщает Nexta. На проспекте в центре Бреста на спецтехнике пытаются сбивать людей, стреляют.
Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» сообщает, что центр Минска полностью перекрыт. На улицах толпы людей. Сигналы водителей не прерываются ни на секунду. Много людей с флагами.
В Гродно демонстранты перекрыли дорогу. ОМОН кинулся на них, автобусом сбили человека. Ожидают скорую помощь.
В Бресте не стихают стрельба и взрывы. Очевидцы сообщают, что омоновцы используют в качестве автозаков обычные городские автобусы. Заталкивают туда задержанных и избивают.