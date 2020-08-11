Взрывы и стрельба не стихают: в Белоруссии второй день продолжаются протесты

В Белоруссии второй день продолжаются протесты против результатов выборов президента, по которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Во многих городах люди вышли на улицы, дерутся с ОМОНом, перекрывают дороги. Силовики отвечают светошумовыми гранатами и стрельбой.



На проспекте Дзержинского подъехал ОМОН, протестующие встали в сцепку, силовики выбежали и начали бить их дубинками. Одного человека задержали, сообщает Onliner.