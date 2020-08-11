Ночью по Станционной провезли вертолёт — на дороге образовалась пробка в два с половиной километра

Ночью 11 августа в Ленинском районе по улице Станционной провезли вертолёт, из-за которого на дороге образовался длинный затор. Очевидица поделилась с НГС видео.

— По Станционной вертолёт везут, сейчас пробка растянулась от кольца Дукача и почти до мотосалона «Вне дорог», — рассказала она.