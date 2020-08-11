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Ночью по Станционной провезли вертолёт — на дороге образовалась пробка в два с половиной километра

Очевидица прислала в редакцию видео

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Вертолёт провозили во втором часу ночи

Вертолёт провозили во втором часу ночи

Ночью 11 августа в Ленинском районе по улице Станционной провезли вертолёт, из-за которого на дороге образовался длинный затор. Очевидица поделилась с НГС видео.

— По Станционной вертолёт везут, сейчас пробка растянулась от кольца Дукача и почти до мотосалона «Вне дорог», — рассказала она.

Видео: читательница НГС

Однако, исходя из данных «2ГИС», затор оказался значительно длиннее и начинался раньше кольца Дукача. Его общая протяжённость составила почти 2,5 километра.

При этом пробки по городу составили всего 2 балла, а на Станционной затор выделен жёлтым цветом

При этом пробки по городу составили всего 2 балла, а на Станционной затор выделен жёлтым цветом

Днём в среду, 5 августа, по городу Куйбышеву в Новосибирской области с 5 утра везли самолёт Ил-14. Передвижения самолёта на прицепе сняли на видео. НГС выяснил, зачем его везли.

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Станционнаявертолётпробка
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