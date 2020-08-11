Ночью по Станционной провезли вертолёт — на дороге образовалась пробка в два с половиной километра

Ночью 11 августа в Ленинском районе по улице Станционной провезли вертолёт, из-за которого на дороге образовался длинный затор. Очевидица поделилась с НГС видео.
— По Станционной вертолёт везут, сейчас пробка растянулась от кольца Дукача и почти до мотосалона «Вне дорог», — рассказала она.
Видео: читательница НГС
Однако, исходя из данных «2ГИС», затор оказался значительно длиннее и начинался раньше кольца Дукача. Его общая протяжённость составила почти 2,5 километра.
Днём в среду, 5 августа, по городу Куйбышеву в Новосибирской области с 5 утра везли самолёт Ил-14. Передвижения самолёта на прицепе сняли на видео. НГС выяснил, зачем его везли.