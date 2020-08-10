«Уходит вода в никуда»: из ямы на Курчатова три дня валит пар и льётся кипяток

В Новосибирске на улице Курчатова, 1 рабочие разрыли яму в асфальте. Теперь в глубокий провал под напором стекает горячая вода. Читатель НГС с комментарием прислал в редакцию видео:
— Третьи сутки под таким напором уходит вода в никуда. Возможно, и дольше. А мы за воду платим.
Видео: читатель Юрий
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Сегодня, 10 августа, бригада начала подготовку к устранению повреждения на магистральной теплотрассе диаметром 800 миллиметров по ул. Курчатова. Отключение горячей воды и ремонт трубопровода запланированы на завтра. Работы планируется провести с 9 до 21 часа, — сообщила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.
В среду, 5 августа, на улице Котовского у перекрёстка с улицей Ватутина провалился канализационный люк. Глубокую яму лишь оградили и поставили рядом пластиковый блок.