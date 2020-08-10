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«Уходит вода в никуда»: из ямы на Курчатова три дня валит пар и льётся кипяток

Разрытую дыру оградили бетонными блоками

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По словам местного жителя, вода льётся уже как минимум три дня

По словам местного жителя, вода льётся уже как минимум три дня

В Новосибирске на улице Курчатова, 1 рабочие разрыли яму в асфальте. Теперь в глубокий провал под напором стекает горячая вода. Читатель НГС с комментарием прислал в редакцию видео:

— Третьи сутки под таким напором уходит вода в никуда. Возможно, и дольше. А мы за воду платим.

Видео: читатель Юрий

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Сегодня, 10 августа, бригада начала подготовку к устранению повреждения на магистральной теплотрассе диаметром 800 миллиметров по ул. Курчатова. Отключение горячей воды и ремонт трубопровода запланированы на завтра. Работы планируется провести с 9 до 21 часа, — сообщила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

В среду, 5 августа, на улице Котовского у перекрёстка с улицей Ватутина провалился канализационный люк. Глубокую яму лишь оградили и поставили рядом пластиковый блок.

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кипятокяма
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