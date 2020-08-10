«Уходит вода в никуда»: из ямы на Курчатова три дня валит пар и льётся кипяток

В Новосибирске на улице Курчатова, 1 рабочие разрыли яму в асфальте. Теперь в глубокий провал под напором стекает горячая вода. Читатель НГС с комментарием прислал в редакцию видео:

— Третьи сутки под таким напором уходит вода в никуда. Возможно, и дольше. А мы за воду платим.