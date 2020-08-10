Ночные тусовщики раскачали полицейский автомобиль под песню Давы — смотрим видео

Про предыдущую вечеринку во время самоизоляции пресс-служба новосибирской полиции и вовсе говорила, что видео ночной тусовки — частично монтаж, а на месте якобы было всего 50–60 человек. Но мы пересчитали людей буквально по головам, их оказалось в разы больше. А через несколько дней полиция начала передавать в суд протоколы на новосибирцев, принимавших участие в этой вечеринке.

