Ночные тусовщики раскачали полицейский автомобиль под песню Давы — смотрим видео

Новосибирцы раскачали на улице полицейскую машину
Жители Новосибирска делятся друг с другом видео, как во время ночной уличной вечеринки тусовщики подняли на руках полицейский автомобиль. Внутри авто находились сотрудники полиции.
На кадрах видно, как четверо молодых людей качают автомобиль на руках, потом резко бросают и убегают. Всё действие происходило под песню Давы про Новосибирск «Затулинка», в которой есть строчки «Кто по меринам, кто по мусорам, Вася, run».
В ГУ МВД по Новосибирской области затруднились прокомментировать видеоролик — весь день на вопросы корреспондента НГС в ведомстве отвечали, что проверяют информацию. В полиции смогли только рассказать, что на троих человек (один из которых был организатором вечеринки) в тот день составили протокол по признакам административного правонарушения по статье 4.2 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях» (нарушение тишины и покоя граждан) — дело направили в администрацию Центрального района.
Про предыдущую вечеринку во время самоизоляции пресс-служба новосибирской полиции и вовсе говорила, что видео ночной тусовки — частично монтаж, а на месте якобы было всего 50–60 человек. Но мы пересчитали людей буквально по головам, их оказалось в разы больше. А через несколько дней полиция начала передавать в суд протоколы на новосибирцев, принимавших участие в этой вечеринке.