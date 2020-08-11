Адская куча: разглядываем объёмы мусора и площадь пожара на свалке у Хилокского рынка (в двух картинках)

В Новосибирске продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в районе Хилокского рынка. Площадь возгорания, по данным мэра Анатолия Локтя, сократилась до 600 квадратных метров. Мы сравнили, сколько квадратов сейчас занимает полигон «Левобережный» и как изменились масштабы бедствия за последние дни.

С чего всё началось

Пожар на свалке заметили ночью 5 августа. Открытый огонь потушили тогда же, но спустя несколько часов пламя разгорелось с новой силой. Дым от тлеющего мусора затянул трассу и добрался до Советского района и Бердска, а уровень загрязнения воздуха серьёзно повысился. Новосибирский фотограф запечатлел эту дымовую завесу, накрывшую левобережье, с высоты — кадры впечатлили многих.