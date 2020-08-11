Адская куча: разглядываем объёмы мусора и площадь пожара на свалке у Хилокского рынка (в двух картинках)

В Новосибирске продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в районе Хилокского рынка. Площадь возгорания, по данным мэра Анатолия Локтя, сократилась до
С чего всё началось
Пожар на свалке заметили ночью 5 августа. Открытый огонь потушили тогда же, но спустя несколько часов пламя разгорелось с новой силой. Дым от тлеющего мусора затянул трассу и добрался до Советского района и Бердска, а уровень загрязнения воздуха серьёзно повысился. Новосибирский фотограф запечатлел эту дымовую завесу, накрывшую левобережье, с высоты — кадры впечатлили многих.
В понедельник, 10 августа, Анатолий Локоть объявил локальный режим повышенной готовности в районе свалки и сообщил, что планирует попросить дополнительный земельный участок для расширения полигона. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы «обеспечить доступ со всех сторон на полигон и далее не допускать подобных ситуаций».
Сколько мусора на полигоне? И какая территория горит?
В территориальной схеме по обращению с отходами в Новосибирской области за 2019 год указывается, что площадь земельных участков, выделенных под полигон «Левобережный», составляет более
На этой территории размещено более 24,8 миллиона кубометров отходов, а свободных мощностей гораздо меньше — 1,2 миллиона кубометров.
Несмотря на то что дымящаяся свалка расположена за чертой города, от жилых домов по прямой её отделяет менее