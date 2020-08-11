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Адская куча: разглядываем объёмы мусора и площадь пожара на свалке у Хилокского рынка (в двух картинках)

Пожар на полигоне вспыхнул ещё на прошлой неделе, но мусор здесь по-прежнему тлеет

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Свалка дымится почти неделю

Свалка дымится почти неделю

В Новосибирске продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в районе Хилокского рынка. Площадь возгорания, по данным мэра Анатолия Локтя, сократилась до 600 квадратных метров. Мы сравнили, сколько квадратов сейчас занимает полигон «Левобережный» и как изменились масштабы бедствия за последние дни.

С чего всё началось

Пожар на свалке заметили ночью 5 августа. Открытый огонь потушили тогда же, но спустя несколько часов пламя разгорелось с новой силой. Дым от тлеющего мусора затянул трассу и добрался до Советского района и Бердска, а уровень загрязнения воздуха серьёзно повысился. Новосибирский фотограф запечатлел эту дымовую завесу, накрывшую левобережье, с высоты — кадры впечатлили многих.

В понедельник, 10 августа, Анатолий Локоть объявил локальный режим повышенной готовности в районе свалки и сообщил, что планирует попросить дополнительный земельный участок для расширения полигона. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы «обеспечить доступ со всех сторон на полигон и далее не допускать подобных ситуаций».

Сколько мусора на полигоне? И какая территория горит?

В территориальной схеме по обращению с отходами в Новосибирской области за 2019 год указывается, что площадь земельных участков, выделенных под полигон «Левобережный», составляет более 18,3 га, то есть свыше 180 тысяч квадратных метров. Это больше, чем площадь одного из крупных новосибирских торговых центров «МЕГА» (130,5 тысяч квадратов) и Центрального парка (105 тысяч квадратов), но меньше, чем площадь парка «Берёзовая роща» (около 300 тысяч квадратов).

Площадь возгорания постепенно сокращается — с 1500 до 600 квадратных метров

Площадь возгорания постепенно сокращается — с 1500 до 600 квадратных метров

На этой территории размещено более 24,8 миллиона кубометров отходов, а свободных мощностей гораздо меньше — 1,2 миллиона кубометров.

А вот площадь полигона в сравнении с другими городскими объектами — парком и торговым центром<br>

А вот площадь полигона в сравнении с другими городскими объектами — парком и торговым центром

Несмотря на то что дымящаяся свалка расположена за чертой города, от жилых домов по прямой её отделяет менее 1 километра. Именно жильцам этих хрущёвок и двухэтажных бараков приходится сложнее всего из-за постоянных возгораний на мусорном полигоне. О жизни в таком неблагополучном месте, проблемах и опасениях жителей окраин, мы рассказывали в этом репортаже.

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Анатолий Локотьлевый берегполигонсвалка
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