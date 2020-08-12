В Новосибирске появится семь новых поликлиник: показываем на карте, в каких районах

Предварительно затраты оцениваются в 7,8 миллиарда рублей, из которых 80% — частные инвестиции. В этом году выдан уже капитальный грант — 600 миллионов. Общая мощность всех поликлиник — 6467 посещений в смену.

Власти обещают, что поликлиники будут оснащены оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование. Новая сеть медучреждений позволит внедрить современные технологии и создать в перспективе региональный клинический дата-центр.

