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В Новосибирске появится семь новых поликлиник: показываем на карте, в каких районах

Они смогут принимать больше 6 тысяч пациентов за смену

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В начале августа губернатор провёл выездное совещание по поводу строительства нового здания поликлиники № 22 — оно будет четырехэтажным и появится на улице Виктора Уса

В начале августа губернатор провёл выездное совещание по поводу строительства нового здания поликлиники № 22 — оно будет четырехэтажным и появится на улице Виктора Уса

Власти объявили о строительстве семи новых поликлиник в Новосибирске. Их начнут возводить одновременно в этом году по проекту государственно-частного партнёрства. Срок сдачи в эксплуатацию — до конца 2022 года. Показываем на карте, в каких районах они появятся.

Предварительно затраты оцениваются в 7,8 миллиарда рублей, из которых 80% — частные инвестиции. В этом году выдан уже капитальный грант — 600 миллионов. Общая мощность всех поликлиник — 6467 посещений в смену.

Власти обещают, что поликлиники будут оснащены оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование. Новая сеть медучреждений позволит внедрить современные технологии и создать в перспективе региональный клинический дата-центр.

Каждую поликлинику построят по индивидуальному проекту. В качестве частного партнёра после проведения конкурсных процедур было выбрано ООО «Седьмая концессионная компания», входящее в группу «ВИС».

— В существующих зданиях поликлиник продолжат работать медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, — пояснили журналисту НГС в региональном Минздраве.

Ранее мы рассказывали, когда в Новосибирске откроется новый перинатальный центр.

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медицинаполиклиникистроительствогосударственно-частное партнерствоздоровье
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