В Новосибирске появится семь новых поликлиник: показываем на карте, в каких районах

Власти объявили о строительстве семи новых поликлиник в Новосибирске. Их начнут возводить одновременно в этом году по проекту государственно-частного партнёрства. Срок сдачи в эксплуатацию — до конца 2022 года. Показываем на карте, в каких районах они появятся.
Предварительно затраты оцениваются в 7,8 миллиарда рублей, из которых 80% — частные инвестиции. В этом году выдан уже капитальный грант —
Власти обещают, что поликлиники будут оснащены оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование. Новая сеть медучреждений позволит внедрить современные технологии и создать в перспективе региональный клинический дата-центр.
Каждую поликлинику построят по индивидуальному проекту. В качестве частного партнёра после проведения конкурсных процедур было выбрано ООО «Седьмая концессионная компания», входящее в группу «ВИС».
— В существующих зданиях поликлиник продолжат работать медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, — пояснили журналисту НГС в региональном Минздраве.
Ранее мы рассказывали, когда в Новосибирске откроется новый перинатальный центр.