В Новосибирске после прогулки с подругой пропала 12-летняя девочка

В поисковом отряде уточнили, что девочка ранее не пропадала. Телефон Софьи не в сети с того момента, как девочка рассталась с подругой.

— В открытую не будем рассказывать, куда поедем и где будем её искать. Если она по какой-то причине решила не возвращаться домой, то не хочется, чтобы она увидела информацию об этом и сбежала с того места, где может находиться, — объясняет Алеся Яблонских.

В ориентировке говорится, что рост Софьи 160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы светло-русые. Девочка была одета в белую футболку с голубым рисунком, чёрные шорты с мелким принтом, салатовые сланцы, маска с рисунком аниме, с собой у ребёнка был рюкзак. Также уточняется, что школьница носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщать по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.



В списке пропавших новосибирцев — 522 человека. Кого-то ищут всего пару месяцев, как, например, известного ученого из Академгородка, а кто-то пропал еще в двухтысячных. НГС вспомнил самые загадочные истории исчезновения людей: прошло уже много лет, а у следователей и волонтеров до сих пор никаких зацепок.