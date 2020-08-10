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В Новосибирске после прогулки с подругой пропала 12-летняя девочка

Сейчас её ищут волонтёры и полиция

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По словам родных, раньше девочка не уходила из дома&nbsp;

По словам родных, раньше девочка не уходила из дома 

Волонтёры «Лизы Алерт» объявили поиски 12-летней Софьи Поповой: в воскресенье, 9 августа, девочка ушла из дома в Кировском районе Новосибирска, с тех пор родители её не видели.

— Девочка гуляла с подружкой. Около 16:30 ей позвонили из дома, сказали, что пора возвращаться. Она немножко была с этим несогласна, но тем не менее сказала: «Да, конечно, хорошо». Как потом выяснили родные, девочки расстались, подружка дома, а наша пропавшая домой не приехала, — говорит руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

В поисковом отряде уточнили, что девочка ранее не пропадала. Телефон Софьи не в сети с того момента, как девочка рассталась с подругой.

— В открытую не будем рассказывать, куда поедем и где будем её искать. Если она по какой-то причине решила не возвращаться домой, то не хочется, чтобы она увидела информацию об этом и сбежала с того места, где может находиться, — объясняет Алеся Яблонских.

В ориентировке говорится, что рост Софьи 160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы светло-русые. Девочка была одета в белую футболку с голубым рисунком, чёрные шорты с мелким принтом, салатовые сланцы, маска с рисунком аниме, с собой у ребёнка был рюкзак. Также уточняется, что школьница носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщать по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

В списке пропавших новосибирцев — 522 человека. Кого-то ищут всего пару месяцев, как, например, известного ученого из Академгородка, а кто-то пропал еще в двухтысячных. НГС вспомнил самые загадочные истории исчезновения людей: прошло уже много лет, а у следователей и волонтеров до сих пор никаких зацепок.

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Лиза Алертпропал ребенок
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