Огненный шар над городом: в Волгограде газовая заправка взлетела на воздух

На севере Волгограда взорвалась газовая заправка. Взрыв был такой силы, что во многих домах затряслись стекла. Огромный столб огня поднялся над городом, это засняли очевидцы: на кадрах видно, что огонь выше стоящих по соседству
Видео: Происшествия оперативно / YouTube.com
Очевидцы рассказывают, что взрывов было несколько.
Видео: Происшествия оперативно / YouTube.com
Видео: Ангелина Левина
На месте работают спасатели и скорая. Известно о
Известно, что взорвавшаяся заправка принадлежит ООО «Газэнергосеть — Поволжье». Последние новости о происшествии в прямом эфире собирают наши коллеги с V1.RU. Присоединяйтесь к трансляции по этой ссылке.