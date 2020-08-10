Огненный шар над городом: в Волгограде газовая заправка взлетела на воздух

На севере Волгограда взорвалась газовая заправка. Взрыв был такой силы, что во многих домах затряслись стекла. Огромный столб огня поднялся над городом, это засняли очевидцы: на кадрах видно, что огонь выше стоящих по соседству 16-этажек .

