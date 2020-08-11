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Кто и зачем рисует на асфальте странных красных кроликов (мы узнали и сами удивились)

Вариантов было много: рекламная акция магазина, службы доставки, паба и даже секс-шопа. Но ни один из них не был верным

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Таинственные красные кролики стали частью квеста

Таинственные красные кролики стали частью квеста

Выяснилось, кто рисует красных кроликов на улицах Новосибирска

Загадочные красные кролики, нарисованные в разных районах Новосибирска, несколько недель не давали покоя жителям города. Один из первых рисунков появился на крышке канализационного люка возле гостиницы «Золотая долина», потом — на асфальте возле НГУ. Новосибирцы даже начали вести в соцсетях своеобразную хронику появления кроликов: их заметили около ДК «Академия», затем — в нижней зоне Академгородка, а после — и в других районах Новосибирска. Мы выяснили, кто и зачем их рисовал (это было непросто).

Первые рисунки красных кроликов стали появляться в Академгородке

Первые рисунки красных кроликов стали появляться в Академгородке

Были предположения, что красные кролики ведут в какой-то определенный магазин или место. Это не так

Были предположения, что красные кролики ведут в какой-то определенный магазин или место. Это не так

За несколько недель по всему Новосибирску появились сотни однообразных рисунков. Но кто их рисовал, до последнего оставалось загадкой. Вариантов было много. Некоторые предполагали, что красные кролики — пиар-кампания какой-то организации. Изображение вызывало определенные ассоциации: в Новосибирске есть зоомагазин, паб и служба доставки с подобным названием. Но всё оказалось проще.

Авторы рисунков — друзья новосибирского фокусника Руслана Таранюка. Они на протяжении месяца рисовали кроликов по всему городу. 3 августа фокусник опубликовал на своей страничке в Instagram видео, в котором объявил о начале квеста.

Видео: Руслан Таранюк

Всем, кто находил красного кролика, предлагали сфотографировать рисунок, выложить снимок в Instagram и отметить в сторис страничку фокусника. После этого подписчики получали информацию о месте и времени сбора.

— У меня очень активные подписчики, и один из них помог всё это организовать. То есть они сами рисовали, мне нужно было только собрать людей, подарить призы и повеселить народ. Я всем, кто отмечал меня на фотографии с кроликом, отправлял сообщение, что встречаемся возле камня в виде сердца в Первомайском сквере, — рассказывает фокусник.

Видео: Руслан Таранюк

В уличном шоу поучаствовали четыре фокусника и больше сотни зрителей.

— Это была бесплатная акция. Всего шоу посмотрело около 150 человек, — говорит Руслан Таранюк.

В Новосибирске периодически появляются таинственные рисунки и надписи. Помните слово «любовь» из гипсовых букв? А зимой большой резонанс вызвала история сибирячки, которая купила куртку в магазине Zara и нашла в кармане записку на странном языке — мы расшифровали текст и выяснили, что там написано.

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