Кто и зачем рисует на асфальте странных красных кроликов (мы узнали и сами удивились)

За несколько недель по всему Новосибирску появились сотни однообразных рисунков. Но кто их рисовал, до последнего оставалось загадкой. Вариантов было много. Некоторые предполагали, что красные кролики — пиар-кампания какой-то организации. Изображение вызывало определенные ассоциации: в Новосибирске есть зоомагазин, паб и служба доставки с подобным названием. Но всё оказалось проще.

Авторы рисунков — друзья новосибирского фокусника Руслана Таранюка. Они на протяжении месяца рисовали кроликов по всему городу. 3 августа фокусник опубликовал на своей страничке в Instagram видео, в котором объявил о начале квеста.