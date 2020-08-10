Скандальный собачий питомник в Новосибирске проверило управление ветеринарии. Вердикт: ничем не пахнет

Управление ветеринарии Новосибирской области не нашло нарушений в работе скандального питомника на Порт-Артурской. Ранее соседи жаловались, что собаки круглыми сутками лают, а на улице стоит невыносимый запах.



Согласно акту, который имеется в распоряжении редакции, во время проверки — по данным на 3 августа — на участке было 33 собаки и 15 новорожденных щенков. Но соседи продолжают утверждать, что питомцев там гораздо больше.

— Собаки в хорошей физической форме, за ними обеспечен надлежащий уход. Запах на всей территории участка от содержания животных отсутствует, территория содержится в чистоте. Нарушений требований при содержании домашних животных не выявлено, — говорится в акте проведения выездной проверки, которая длилась три дня и заняла в общей сложности 14 часов.