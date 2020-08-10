Скандальный собачий питомник в Новосибирске проверило управление ветеринарии. Вердикт: ничем не пахнет

Управление ветеринарии Новосибирской области не нашло нарушений в работе скандального питомника на Порт-Артурской. Ранее соседи жаловались, что собаки круглыми сутками лают, а на улице стоит невыносимый запах.
Согласно акту, который имеется в распоряжении редакции, во время проверки — по данным на 3 августа — на участке было 33 собаки и 15 новорожденных щенков. Но соседи продолжают утверждать, что питомцев там гораздо больше.
— Собаки в хорошей физической форме, за ними обеспечен надлежащий уход. Запах на всей территории участка от содержания животных отсутствует, территория содержится в чистоте. Нарушений требований при содержании домашних животных не выявлено, — говорится в акте проведения выездной проверки, которая длилась три дня и заняла в общей сложности 14 часов.
Люди, живущие по соседству с питомником, не согласны с результатами проверки и намерены обжаловать её через прокуратуру.
В конце июля корреспонденту НГС удалось попасть на территорию скандального питомника — посмотрите на фотографии оттуда.
В подобной ситуации находятся и жители дома по улице Хилокская, 3/2. Они больше семи лет страдают от соседки с первого этажа, в квартире которой живут больше 30 собак, обезьяна, ворона и кошки. В подъезде и на улице стоят невыносимые запах и шум, но сама заводчица не считает, что доставляет кому-то неудобства, и не собирается выселять животных из квартиры. Корреспондент НГС поговорил с обеими сторонами конфликта и узнал, как по закону можно повлиять на соседа с таким огромным количеством животных.