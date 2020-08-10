Бесстрашные: в Новосибирске подсчитали, сколько пассажиров до сих пор отказываются надевать маску

Пассажиры общественного транспорта в Новосибирске стали лучше соблюдать масочный режим.



— Горожане с пониманием относятся к необходимости соблюдения масочного режима. До 99% пассажиров в Новосибирском метрополитене используют защитные маски, — заявили в Новосибирском метрополитене. — Тем пассажирам, которые отказываются соблюдать масочный режим, метрополитен не предоставляет услуги по перевозке. Число таких пассажиров в день не превышает 50 человек.



Например, за три дня, с 7 по 9 августа, зайти в метро без маски пытались лишь 63 человека.