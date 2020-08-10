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Бесстрашные: в Новосибирске подсчитали, сколько пассажиров до сих пор отказываются надевать маску

Ежедневно из метро, трамваев и троллейбусов выпроваживают до 50 человек

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Масочный режим ввели в Новосибирской области в конце апреля

Масочный режим ввели в Новосибирской области в конце апреля

Пассажиры общественного транспорта в Новосибирске стали лучше соблюдать масочный режим.

— Горожане с пониманием относятся к необходимости соблюдения масочного режима. До 99% пассажиров в Новосибирском метрополитене используют защитные маски, — заявили в Новосибирском метрополитене. — Тем пассажирам, которые отказываются соблюдать масочный режим, метрополитен не предоставляет услуги по перевозке. Число таких пассажиров в день не превышает 50 человек.

Например, за три дня, с 7 по 9 августа, зайти в метро без маски пытались лишь 63 человека.

В Горэлектротранспорте рассказали, что за день приходится отказывать в услугах примерно 20–30 пассажирам — 99% относятся к ситуации с пониманием и едут в масках.

Масочный режим ввели в Новосибирской области в конце апреля. Требование надеть маску вызывало бурю негатива у пассажиров общественного транспорта. Например, недавно серьёзный конфликт произошёл в автобусе № 39 — водитель вызвал полицию, чтобы усмирить скандальную пассажирку. А кондуктор анонимно рассказал НГС о трудностях своей работы в период пандемии.

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общественный транспортмасочный режим
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