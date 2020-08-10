«Кинотеатры гибнут»: Травникова просят открыть ещё одну сферу

Она считает, что в общественном транспорте больше вероятность заболеть коронавирусом, чем в кинотеатре. Вместимость всех залов этого кинотеатра — 400 человек, летом, по словам Татьяны Гамановой, в день бывает не больше 100 человек:

— Я думаю, что 100% возможно обеспечить безопасность людей. Почему нас до сих пор не открывают — неизвестно.



В письме губернатору говорится о том, что запрет на работу привёл в упадок всю отрасль, потому что на весь период ограничений кинотеатры за собственный счёт сохраняли штат сотрудников:

— Всё. В августе собственный запас финансовой прочности исчерпан, помощи больше нет, и даже обещания о помощи закончились. Региональная финансовая помощь бизнесу не предоставлялась. Снижение налоговых ставок отсутствует. Снижение стоимости услуг ЖКХ отсутствует, субсидии за июнь и июль отсутствуют. В качестве мер поддержки региональная власть предоставила лишь консультации от различных ведомств. Кинотеатры простаивают без работы пятый месяц. Отсутствие мер поддержки от государства ведёт к фатальному результату и грозит серьёзными социальными и экономическими последствиями для города и области. Данная ситуация может привести к началу увольнений сотрудников кинотеатра. Сложилось впечатление, что происходит дискриминация киноиндустрии.