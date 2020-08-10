«Кинотеатры гибнут»: Травникова просят открыть ещё одну сферу

Новосибирский кинотеатр «КиноАтлас» написал уже второе обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой открыть сферу и помочь им финансово.
— Кинотеатры гибнут, страдают. С сегодняшнего дня открыты рестораны, бани, готовятся к открытию фитнес-клубов, а про кинотеатры вообще молчат, как будто их в городе нет. А они сидят, никакой поддержки. Конечно, мы получили федеральные субсидии за два месяца на выплату сотрудникам заработной платы — май и июнь — и всё. У нас в городе уже нет режима самоизоляции, мы писали Травникову в июле с просьбой открыть нас 1 августа, получили ответ, что нас не могут открыть, потому что очень большая вероятность заболеть, — говорит Татьяна Гаманова, управляющая кинотеатром «КиноАтлас».
Она считает, что в общественном транспорте больше вероятность заболеть коронавирусом, чем в кинотеатре. Вместимость всех залов этого кинотеатра — 400 человек, летом, по словам Татьяны Гамановой, в день бывает не больше 100 человек:
— Я думаю, что 100% возможно обеспечить безопасность людей. Почему нас до сих пор не открывают — неизвестно.
В письме губернатору говорится о том, что запрет на работу привёл в упадок всю отрасль, потому что на весь период ограничений кинотеатры за собственный счёт сохраняли штат сотрудников:
— Всё. В августе собственный запас финансовой прочности исчерпан, помощи больше нет, и даже обещания о помощи закончились. Региональная финансовая помощь бизнесу не предоставлялась. Снижение налоговых ставок отсутствует. Снижение стоимости услуг ЖКХ отсутствует, субсидии за июнь и июль отсутствуют. В качестве мер поддержки региональная власть предоставила лишь консультации от различных ведомств. Кинотеатры простаивают без работы пятый месяц. Отсутствие мер поддержки от государства ведёт к фатальному результату и грозит серьёзными социальными и экономическими последствиями для города и области. Данная ситуация может привести к началу увольнений сотрудников кинотеатра. Сложилось впечатление, что происходит дискриминация киноиндустрии.
Кроме того, представители кинотеатра обращают внимание властей на то, что в предыдущем обращении поднимался вопрос о включении киноотрасли в перечень организаций на получение единоразовой субсидии на проведение противоэпидемиологических мер. Но ответа не было.
— Просим вас рассмотреть возможность открытия кинотеатров в Новосибирске и Новосибирской области с 15 августа. И рассмотреть возможность дополнительной финансовой помощи кинотеатрам из бюджета города, — говорится в письме.
На этой неделе в Новосибирской области возобновят работу бассейны, бани и рестораны — такое решение губернатор принял утром в понедельник, 10 августа.