28-летний новосибирец пойдет под суд по делу об убийстве своего брата

В декабре 2019 года Ленинский районный суд полностью оправдал Александра Филиппова, которого также обвиняли в убийстве своего брата. «Дело о шприце с лидокаином» прогремело на всю страну в 2014 году , но на то, чтобы поставить точку в этой истории, потребовалось пять лет.

НГС внимательно следил за ходом дела: 20-летний студент Леонид Филиппов умер в квартире в Ленинском районе Новосибирска в апреле 2014 года . Следствие предположило, что Леонида убил его брат Александр, но суд вынес ему оправдательный приговор. Через некоторое время приговор отменили, а вынесший решение судья уволился.

В июле 2016 года в Ленинском районном суде началось повторное разбирательство. На втором рассмотрении дела Александра Филиппова приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК РФ «Умышленное причинение смерти». Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда приговор Александру Филиппову оставила без изменения.



Спустя почти два года, 24 апреля 2019 года, Новосибирский областной суд вновь отменил приговор Александру Филиппову, которого признали виновным в убийстве родного брата, и отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Это случилось после рассмотрения кассационной жалобы защиты Александра Филиппова в Верховном суде.