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28-летний новосибирец пойдет под суд по делу об убийстве своего брата

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

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Убийство произошло в апреле 2020 года&nbsp;

Убийство произошло в апреле 2020 года 

Заельцовский отдел Следственного комитета Новосибирской области завершил расследование и передал в суд дело 28-летнего новосибирца, которого обвиняют в убийстве собственного брата. Мужчину обвиняют по ч. 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Следователи установили, что в апреле этого года обвиняемый выпивал в своей квартире с 27-летним братом.

— Мужчины разговаривали на разные темы и коснулись взаимных претензий. В какой-то момент хозяин квартиры разозлился, взял нож и нанес потерпевшему не менее трех ударов в область грудной клетки, после чего выставил его на лестничную площадку. Соседи, заметившие раненого мужчину, вызвали скорую. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где через несколько часов от полученных телесных повреждений он скончался, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд полностью оправдал Александра Филиппова, которого также обвиняли в убийстве своего брата. «Дело о шприце с лидокаином» прогремело на всю страну в 2014 году, но на то, чтобы поставить точку в этой истории, потребовалось пять лет.

НГС внимательно следил за ходом дела: 20-летний студент Леонид Филиппов умер в квартире в Ленинском районе Новосибирска в апреле 2014 года. Следствие предположило, что Леонида убил его брат Александр, но суд вынес ему оправдательный приговор. Через некоторое время приговор отменили, а вынесший решение судья уволился.

В июле 2016 года в Ленинском районном суде началось повторное разбирательство. На втором рассмотрении дела Александра Филиппова приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК РФ «Умышленное причинение смерти». Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда приговор Александру Филиппову оставила без изменения.

Спустя почти два года, 24 апреля 2019 года, Новосибирский областной суд вновь отменил приговор Александру Филиппову, которого признали виновным в убийстве родного брата, и отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Это случилось после рассмотрения кассационной жалобы защиты Александра Филиппова в Верховном суде.

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