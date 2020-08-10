28-летний новосибирец пойдет под суд по делу об убийстве своего брата

Заельцовский отдел Следственного комитета Новосибирской области завершил расследование и передал в суд дело 28-летнего новосибирца, которого обвиняют в убийстве собственного брата. Мужчину обвиняют по
Следователи установили, что в апреле этого года обвиняемый выпивал в своей квартире с
— Мужчины разговаривали на разные темы и коснулись взаимных претензий. В какой-то момент хозяин квартиры разозлился, взял нож и нанес потерпевшему не менее трех ударов в область грудной клетки, после чего выставил его на лестничную площадку. Соседи, заметившие раненого мужчину, вызвали скорую. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где через несколько часов от полученных телесных повреждений он скончался, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.
В декабре 2019 года Ленинский районный суд полностью оправдал Александра Филиппова, которого также обвиняли в убийстве своего брата. «Дело о шприце с лидокаином» прогремело на всю страну в
НГС внимательно следил за ходом дела: 20-летний студент Леонид Филиппов умер в квартире в Ленинском районе Новосибирска в апреле
В июле 2016 года в Ленинском районном суде началось повторное разбирательство. На втором рассмотрении дела Александра Филиппова приговорили к
Спустя почти два года, 24 апреля 2019 года, Новосибирский областной суд вновь отменил приговор Александру Филиппову, которого признали виновным в убийстве родного брата, и отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Это случилось после рассмотрения кассационной жалобы защиты Александра Филиппова в Верховном суде.