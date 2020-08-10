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«Тойота» сбила пешехода на Богдана Хмельницкого — от удара у машины выбило лобовое стекло

Сейчас мужчина в больнице

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На месте работают сотрудники ГИБДД&nbsp;

На месте работают сотрудники ГИБДД 

Днем 10 августа в Калининском районе Новосибирска около дома на Богдана Хмельницкого, 79/1 «Тойота» сбила пешехода. Сейчас мужчина в больнице. От удара у машины выбило лобовое стекло

— Водитель автомобиля «Тойота-Королла» 1988 года рождения, двигаясь по улице Богдана Хмельницкого, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга», «закрытая черепно-мозговая травма», пешеход 1979 года рождения доставлен в лечебное учреждение, — сообщила старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.

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Ночью 8 августа в Куйбышеве водитель насмерть сбил пешехода. Как сообщили в ГИБДД, 23-летний пьяный водитель на Toyota Celiсa столкнулся со стоящими в парковочном кармане Toyota Сamry и мотоциклом Racer. А после столкновения автомобиль сбил ещё и двух пешеходов, которые стояли за припаркованными машинами.

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