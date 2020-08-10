«Тойота» сбила пешехода на Богдана Хмельницкого — от удара у машины выбило лобовое стекло

Днем 10 августа в Калининском районе Новосибирска около дома на Богдана Хмельницкого, 79/1 «Тойота» сбила пешехода. Сейчас мужчина в больнице. От удара у машины выбило лобовое стекло

— Водитель автомобиля «Тойота-Королла» 1988 года рождения, двигаясь по улице Богдана Хмельницкого, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга», «закрытая черепно-мозговая травма», пешеход 1979 года рождения доставлен в лечебное учреждение, — сообщила старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская