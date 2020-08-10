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Резко поумнели: новосибирские власти подсчитали число школьников, написавших ЕГЭ на 100 баллов

Количество «мультистобалльников» увеличилось в четыре раза

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В этом году 12 выпускников набрали 100 баллов сразу по нескольким предметам

В этом году 12 выпускников набрали 100 баллов сразу по нескольким предметам

В Министерстве образования Новосибирской области подвели итоги ЕГЭ-2020. Количество выпускников, которые в этом году сдали экзамен на высокий балл, резко увеличилось — 153 «стобалльника» против 104 в прошлом году.

— По английскому языку доля высокобалльников составила 37,4% от всех сдающих. По истории — 18,6%. По обществознанию — 11,3%. По литературе — 17,5%. Существенно выросло количество высокобалльников по географии — до 22% от всех сдающих, а это в три раза. По химии также высокобалльные результаты — 6,7%. Чуть выросли высокобалльные результаты по физике, — рассказал министр Сергей Федорчук на совещании в правительстве.

Серьезных сбоев, по его словам, зафиксировано не было:

— Не было никаких серьезных информационно-технических сбоев, за исключением задержек в связи с отключением электричества. Также не было зафиксировано вспышек коронавируса среди детей, сдающих экзамены.

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ, в этом году также уменьшилось.

— Процент ребят, которые не сдали, то есть не набрали минимальный балл, в основном уменьшился. Однако то, с чем мы будем дальше работать, — это профильная математика. По этому предмету процент несдавших вырос до 8,9%. На 2,5% вырос процент не сдавших химию, — сообщил Сергей Федорчук.

В этом году 12 выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ сразу по нескольким предметам — это в четыре раза больше, чем в прошлом. Самый выдающийся результат показал выпускник физико-математической школы при НГУ — он сдал экзамен на 100 баллов сразу по трём предметам. Как ему это удалось, чем увлекается самый умный школьник и кем он мечтает стать — читайте в этой статье.

ЕГЭ-2020 сдавали не все выпускники, а только те, кто планирует поступать в вузы. При этом из-за угрозы заражения COVID-19 изменились правила сдачи экзаменов — учителя обязаны были соблюдать правила, защищающие не только от списывания, но и от угрозы заражения.

Ранее новосибирские стобалльники рассказывали НГС, где хотят учиться и какую зарплату получать. Думаете, им легко было справиться с ЕГЭ? Наш журналист вернулась в школу и попробовала сделать это (мы записали всё на экшн-камеру). Читайте, что из этого вышло. А потом проверьте себя в легком тесте из 5 вопросов.

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ЕГЭэкзаменМинистерство образования Новосибирской областиСергей Федорчук
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