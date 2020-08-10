Резко поумнели: новосибирские власти подсчитали число школьников, написавших ЕГЭ на 100 баллов

Серьезных сбоев, по его словам, зафиксировано не было:

— Не было никаких серьезных информационно-технических сбоев, за исключением задержек в связи с отключением электричества. Также не было зафиксировано вспышек коронавируса среди детей, сдающих экзамены.



Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ, в этом году также уменьшилось.

— Процент ребят, которые не сдали, то есть не набрали минимальный балл, в основном уменьшился. Однако то, с чем мы будем дальше работать, — это профильная математика. По этому предмету процент несдавших вырос до 8,9%. На 2,5% вырос процент не сдавших химию, — сообщил Сергей Федорчук.



В этом году 12 выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ сразу по нескольким предметам — это в четыре раза больше, чем в прошлом. Самый выдающийся результат показал выпускник физико-математической школы при НГУ — он сдал экзамен на 100 баллов сразу по трём предметам. Как ему это удалось, чем увлекается самый умный школьник и кем он мечтает стать — читайте в этой статье.



ЕГЭ-2020 сдавали не все выпускники, а только те, кто планирует поступать в вузы. При этом из-за угрозы заражения COVID-19 изменились правила сдачи экзаменов — учителя обязаны были соблюдать правила, защищающие не только от списывания, но и от угрозы заражения.

