Новосибирцы выбрали 3 самых крутых здания последнего десятилетия

Новосибирцы выбрали лучшие, по их мнению, здания и сооружения последнего десятилетия. В топ-3 попали мост, отель и здание научного центра. Голосование проводилось на сайте НГС — редакция назвала 15 самых интересных зданий и сооружений, построенных за последние 10 лет, и предложила читателям проголосовать за лучшие.
Первое место занял Бугринский мост (87% читателей сказали, что им нравится, 3% — не нравится, остальные просто не против). Всего проголосовали больше четырех тысяч человек. Проект разработан акционерным обществом «Институт "Стройпроект"» и возведен компанией «Сибмост».
Второе место: отель Marriott. 86% — за, 5% — против. Гостиницу построила новосибирская компания «Сибирские отели» Александра Бойко. Проект разработан архитектурно-планировочной мастерской Владимира Фефелова, архитекторами Марией Фефеловой и Татьяной Голяковской.
Третье место: биотехнопарк. За — 79%, против — 7%. Проект разработан и реализован компанией «Гласстоун» (она же построила в Новосибирске такие здания, как «Бутон», «Кокон», «Шарик»).
Какие еще здания нравятся новосибирцам? В комментариях читатели чаще всего упоминали как пример достойной архитектуры жилой комплекс «Переулок Бульварный» на улице Тимирязева (на месте бывших теплиц). Самый яркий его элемент, пожалуй, — это собственный «ручей» который течет через двор жилого комплекса.
Все здания в списке были выбраны редакцией. Но и профессиональное сообщество тоже регулярно отмечает новосибирские проекты. Так, например, в июле члены жюри Национального независимого архитектурного рейтинга «Золотая капитель» признали здание гипермаркета сети «Быстроном» лучшим проектом в Новосибирске.