Новосибирцы выбрали 3 самых крутых здания последнего десятилетия

Новосибирцы выбрали лучшие, по их мнению, здания и сооружения последнего десятилетия. В топ-3 попали мост, отель и здание научного центра. Голосование проводилось на сайте НГС — редакция назвала 15 самых интересных зданий и сооружений, построенных за последние 10 лет, и предложила читателям проголосовать за лучшие.

Первое место занял Бугринский мост (87% читателей сказали, что им нравится, 3% — не нравится, остальные просто не против). Всего проголосовали больше четырех тысяч человек. Проект разработан акционерным обществом «Институт "Стройпроект"» и возведен компанией «Сибмост».