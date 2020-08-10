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Новосибирцы выбрали 3 самых крутых здания последнего десятилетия

В народный рейтинг попали Бугринский мост, гостиница Marriott и Биотехнопарк в Кольцово

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Самым красивым сооружением в Новосибирске признали мост

Самым красивым сооружением в Новосибирске признали мост

Новосибирцы выбрали лучшие, по их мнению, здания и сооружения последнего десятилетия. В топ-3 попали мост, отель и здание научного центра. Голосование проводилось на сайте НГС — редакция назвала 15 самых интересных зданий и сооружений, построенных за последние 10 лет, и предложила читателям проголосовать за лучшие.

Первое место занял Бугринский мост (87% читателей сказали, что им нравится, 3% — не нравится, остальные просто не против). Всего проголосовали больше четырех тысяч человек. Проект разработан акционерным обществом «Институт "Стройпроект"» и возведен компанией «Сибмост».

Бугринский мост стал ещё и самым фотографируемым объектом города

Бугринский мост стал ещё и самым фотографируемым объектом города

Второе место: отель Marriott. 86% — за, 5% — против. Гостиницу построила новосибирская компания «Сибирские отели» Александра Бойко. Проект разработан архитектурно-планировочной мастерской Владимира Фефелова, архитекторами Марией Фефеловой и Татьяной Голяковской.

Отель в стиле начала XX века показался новосибирцам самым красивым зданием города

Отель в стиле начала XX века показался новосибирцам самым красивым зданием города

Третье место: биотехнопарк. За — 79%, против — 7%. Проект разработан и реализован компанией «Гласстоун» (она же построила в Новосибирске такие здания, как «Бутон», «Кокон», «Шарик»).

В число победителей удалось попасть и «Капле» из Кольцово

В число победителей удалось попасть и «Капле» из Кольцово

Какие еще здания нравятся новосибирцам? В комментариях читатели чаще всего упоминали как пример достойной архитектуры жилой комплекс «Переулок Бульварный» на улице Тимирязева (на месте бывших теплиц). Самый яркий его элемент, пожалуй, — это собственный «ручей» который течет через двор жилого комплекса.

Жилой комплекс «Переулок Бульварный» чаще всего называли в комментариях&nbsp;

Жилой комплекс «Переулок Бульварный» чаще всего называли в комментариях 

Все здания в списке были выбраны редакцией. Но и профессиональное сообщество тоже регулярно отмечает новосибирские проекты. Так, например, в июле члены жюри Национального независимого архитектурного рейтинга «Золотая капитель» признали здание гипермаркета сети «Быстроном» лучшим проектом в Новосибирске.

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