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На Новосибирск идут холод, дожди и грозы

Изучаем прогноз погоды на ближайшие три дня

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В начале этой недели нам пригодятся зонтики

В начале этой недели нам пригодятся зонтики

Синоптики составили прогноз погоды для Новосибирска на ближайшие 3 дня — нас ждут похолодание и дожди.

— На наши районы с Южного Урала очень медленно смещается циклон в западном направлении. Во второй половине дня во вторник мы ждём кратковременный дождь, грозу. Будет возникать облачность, прогрева уже такого не будет. Температура начнет понижаться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

11 августа в Новосибирске будет преимущественно без осадков, во второй половине дня местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. 12, 13 августа местами также будут дожди и грозы. Ветер 3–9 м/с, 12 августа с порывами до 14 м/с.

Температурный фон в ночные часы составит +15... +19 градусов. В дневные часы нас ожидает постепенное ослабление жары. Днём 11 августа температура воздуха в городе около +30 градусов жары, а 12 августа уже +26... +28 градусов, 13 августа дневная температура составит +24... +26 градусов.

Спрятаться от дождливой погоды и выпить чашку кофе можно будет в кофейнях и ресторанах — губернатор разрешил общепиту открыть залы.

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дождипрогноз погоды
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