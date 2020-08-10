На Новосибирск идут холод, дожди и грозы

Синоптики составили прогноз погоды для Новосибирска на ближайшие 3 дня — нас ждут похолодание и дожди.



— На наши районы с Южного Урала очень медленно смещается циклон в западном направлении. Во второй половине дня во вторник мы ждём кратковременный дождь, грозу. Будет возникать облачность, прогрева уже такого не будет. Температура начнет понижаться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

11 августа в Новосибирске будет преимущественно без осадков, во второй половине дня местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. 12, 13 августа местами также будут дожди и грозы. Ветер 3–9 м/с, 12 августа с порывами до 14 м/с.