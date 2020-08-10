У двух новосибирских электричек поменялось время отправления

«Экспресс-пригород» сообщил об изменениях в расписании пригородных поездов в Новосибирске. График отправления поменяется из-за ремонта на железнодорожных путях.

С 11 по 19 августа поезд № 6808 Тогучин — Новосибирск будет отходить от Тогучина в 11:46 (на 5 минут позже) и прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 14:20.