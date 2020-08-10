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У двух новосибирских электричек поменялось время отправления

Публикуем обновленное расписание

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Изменения коснутся электричек из Тогучина и Болотной&nbsp;

Изменения коснутся электричек из Тогучина и Болотной 

«Экспресс-пригород» сообщил об изменениях в расписании пригородных поездов в Новосибирске. График отправления поменяется из-за ремонта на железнодорожных путях.

С 11 по 19 августа поезд № 6808 Тогучин — Новосибирск будет отходить от Тогучина в 11:46 (на 5 минут позже) и прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 14:20.

С 12 по 14 августа электричка № 6403 Болотная — Новосибирск будет отправляться со станции Болотная в 10:11 (на 7 минут позже) и прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 12:37.

— Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании, — сообщили в компании.

Сейчас в новосибирских электричках и на остановочных платформах всё ещё действует масочный режим. Маски приходится надевать в любом общественном транспорте — из-за этого не раз возникали конфликты. Мы уже рассказывали про девушку, из-за которой не мог сдвинуться с места целый трамвай: она отказывалась надевать маску и называла её намордником. А здесь можно почитать про девушку, которая из-за требования надеть маску закатила скандал, кричала и оскорбляла прибывших полицейских.

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РЖДпоездэлектричка
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