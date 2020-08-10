«Якобы на заводе подложили мину»: из здания на улице Дуси Ковальчук экстренно вывели всех людей

Сообщение о предполагаемом минировании здания по улице Дуси Ковальчук, 179а в Новосибирске поступило в экстренные службы утром в этот понедельник, 10 августа .

— Примерно в 11:30 из здания выгнали людей. Якобы на заводе подложили мину, — сообщил в редакцию читатель.

По данным НГС, в полицию поступило сообщение о минировании Новосибирского приборостроительного завода, но в пресс-службе ведомства затруднились оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В конце июля в екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики искали взрывчатку в самолете, который прилетел из Новосибирска.