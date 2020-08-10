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«Якобы на заводе подложили мину»: из здания на улице Дуси Ковальчук экстренно вывели всех людей

Кто именно заявил о минировании, пока непонятно

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В здание пока никого не пускают

В здание пока никого не пускают

Сообщение о предполагаемом минировании здания по улице Дуси Ковальчук, 179а в Новосибирске поступило в экстренные службы утром в этот понедельник, 10 августа.

— Примерно в 11:30 из здания выгнали людей. Якобы на заводе подложили мину, — сообщил в редакцию читатель.

По данным НГС, в полицию поступило сообщение о минировании Новосибирского приборостроительного завода, но в пресс-службе ведомства затруднились оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В конце июля в екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики искали взрывчатку в самолете, который прилетел из Новосибирска.

Если вы стали очевидцем эвакуации из здания на улице Дуси Ковальчук, сделали фото или видео — присылайте их в редакцию на почту news@ngs.ru или на WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157-00-00.

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минированиеэвакуация
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