Из-за горящей свалки на Хилокской в Новосибирске ввели режим повышенной готовности

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за горящей свалки на Хилокской
В Новосибирске в районе горящей свалки у Хилокского рынка ввели режим повышенной готовности, сообщил на оперативном совещании при губернаторе мэр Анатолий Локоть. Также он попросил у области дополнительную землю вокруг неё.
— Я объявил локальный режим ЧС, локального порядка, с тем чтобы обеспечить интенсивное пожаротушение. К 7 августа очаги открытого горения были полностью ликвидированы. Сейчас продолжается внутреннее тление, — рассказал Анатолий Локоть.
Обновлено. Позже в мэрии уточнили, что введен не режим ЧС, а режим повышенной готовности.
Сейчас свалку засыпали 6,5 тысячами кубометров грунта, что позволило сузить очаг задымления до
— Пока отклонений от норм ПДК не зафиксировано, — утверждает мэр. — Есть системный вопрос, который требует разрешения. Во-первых, задолженность трёхмесячная регионального оператора по захоронению и размещению твёрдых коммунальных отходов составляет
Район Хилокского рынка — малопривлекательное для жизни место. Свой век здесь в основном доживают пенсионеры, а квартиры в хрущёвках и бараках, которые распродают за бесценок, активно заселяют мигранты. Желающих селиться по соседству с трассой попросту нет. И дело не только в вечных пробках на выезде и гудящих фурах, а в мусорном полигоне, который несколько лет назад вырос под окнами сереньких домов. Последние пару дней свалка сильно дымит, превращая жизнь немногочисленных обитателей окраины в настоящий ад. Но люди, кажется, уже и не ждут помощи от властей, лишь терпеливо копят деньги на дом или квартиру подальше отсюда — от вечно тлеющей свалки, шумного рынка и разборок между мигрантами. О жизни в таком неблагополучном районе — в репортаже НГС.