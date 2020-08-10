Из-за горящей свалки на Хилокской в Новосибирске ввели режим повышенной готовности

В Новосибирске в районе горящей свалки у Хилокского рынка ввели режим повышенной готовности, сообщил на оперативном совещании при губернаторе мэр Анатолий Локоть. Также он попросил у области дополнительную землю вокруг неё.

— Я объявил локальный режим ЧС, локального порядка, с тем чтобы обеспечить интенсивное пожаротушение. К 7 августа очаги открытого горения были полностью ликвидированы. Сейчас продолжается внутреннее тление, — рассказал Анатолий Локоть.

Обновлено. Позже в мэрии уточнили, что введен не режим ЧС, а режим повышенной готовности.