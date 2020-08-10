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Тема дняРесторанам разрешили открыть залы

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Дождались! В Новосибирске открываются бассейны и рестораны

Губернатор решил, что ситуация в регионе стабилизировалась

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Когда заведения общепита смогут распахнуть свои двери для посетителей, станет известно чуть позже, когда глава региона подпишет документ

Когда заведения общепита смогут распахнуть свои двери для посетителей, станет известно чуть позже, когда глава региона подпишет документ

В Новосибирской области возобновят работу бассейны, бани и рестораны

В Новосибирске снимают ограничения по работе бассейнов и ресторанов — об этом заявил утром в понедельник, 10 августа, во время оперативного совещания губернатор Андрей Травников:

— Ещё одна неделя с хорошей динамикой прошла. Я считаю, что можно снять ряд ограничений. Предлагаю сегодня на заседании правительства принять решения по возобновлению работы бассейнов, банных комплексов и предприятий общественного питания, в том числе и закрытых залов.

Замгубернатора Сергей Семка должен в ближайшее время собрать представителей ресторанного бизнеса, чтобы ещё раз проговорить меры предосторожности, которые они должны соблюдать.

Более точное время снятия ограничений станет известно после заседания правительства НСО, которое состоится сегодня.

28 марта 2020 года президент России Владимир Путин ввёл режим самоизоляции в стране и объявил первую нерабочую неделю. Постепенно режим самоизоляции смягчали, несмотря на рост числа заболевших. В первую нерабочую неделю рестораны ещё надеялись открыться: в этом можно убедиться, глядя на подборку объявлений на дверях закрытых кофеен и кафе.

28 марта в Новосибирске было всего 7 заболевших коронавирусом. Спустя треть года мы пришли к совершенно другим цифрам: ежедневно умирает по 5-7 новосибирцев, а всего заболевших коронавирусом уже больше 10 тысяч. Накануне введения ограничений новосибирцы рванули в бары и рестораны, как в последний раз. Как прошла пятница перед карантином, мы запечатлели для истории тут.

Летние веранды кафе и ресторанов заработали в Новосибирске с 6 июля. 25 июля владельцы общепита выступили с открытым письмом к губернатору с просьбой разрешить работать залам, потому что летниками они не спасутся.

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Андрей Травниковзаведения общепитарестораныкоронавирус в НовосибирскеСергей Самка
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