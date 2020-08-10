Дождались! В Новосибирске открываются бассейны и рестораны

В Новосибирске снимают ограничения по работе бассейнов и ресторанов — об этом заявил утром в понедельник, 10 августа, во время оперативного совещания губернатор Андрей Травников:



— Ещё одна неделя с хорошей динамикой прошла. Я считаю, что можно снять ряд ограничений. Предлагаю сегодня на заседании правительства принять решения по возобновлению работы бассейнов, банных комплексов и предприятий общественного питания, в том числе и закрытых залов.

Замгубернатора Сергей Семка должен в ближайшее время собрать представителей ресторанного бизнеса, чтобы ещё раз проговорить меры предосторожности, которые они должны соблюдать.