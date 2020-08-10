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Две медсестры из Новосибирска попали в список памяти медиков, умерших от коронавируса

Нелле Поповой было 48 лет, Людмиле Яровой — 63 года

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От вируса погибли уже 11 новосибирских медиков. Где и как они заразились — доподлинно неизвестно

От вируса погибли уже 11 новосибирских медиков. Где и как они заразились — доподлинно неизвестно

В федеральном «Списке памяти» погибших при пандемии коронавируса медицинских работников появились фамилии двух медсестер из Новосибирска — 63-летней Людмилы Яровой и 48-летней Нелли Поповой.

Людмила Ярова работала в областном клиническом онкодиспансере. О её смерти стало известно в конце июля:

— Заразилась на работе от пациента: поступали больные в инкубационном периоде, коронавирусная инфекция у них проявилась уже после. Людмила лежала в больнице на ОбьГЭСе. Знаю, что тяжело ей было. Светлая память, — сообщила её коллега Наталья (имя изменено по ее просьбе).

Вторая медсестра — 48-летняя Нелля Попова — работала в городской клинической больнице № 2. Главный врач ГКБ Любовь Шпагина подтвердила НГС информацию о смерти медсестры, но от коронавируса или нет — ещё, по её словам, неизвестно. На базе больницы не было ковидного госпиталя, поэтому с такой категорией пациентов медсестра не работала.

Это Нелля Попова. У неё была высшая категория по специальности «сестринское дело»<br>

Это Нелля Попова. У неё была высшая категория по специальности «сестринское дело»

В Минздраве на запрос НГС ответили, что случаи смерти медработников онкодиспансера от COVID-19 не зарегистрированы (данные на 31 июля, на тот момент уже было известно о гибели Людмилы Яровой). В ведомстве подчеркнули, что основная причина смерти устанавливается в результате патологоанатомического или судебно-медицинского исследования на основании сопоставления результатов обнаруженной патологоанатомической картины, клинической картины, а также результатов лабораторно-инструментального обследования пациента, в том числе гистологического, на основании методических рекомендаций Минздрава России.

— Сроки выдачи окончательного патологоанатомического заключения составляют до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней, — уточнили в Минздраве.

На вопрос о смерти сотрудницы ГКБ № 2 от коронавируса в Минздраве пока не ответили.

Если вы знали погибших от коронавируса медиков, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь (можно анонимно) с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

НГС сделал свою страницу памяти медработников из Новосибирска, умерших от коронавируса. В июле стало известно о том, что от коронавирусной инфекции умер всемирно известный психиатр Цезарь Короленко и анестезиолог-реаниматолог из Пашино Алефтина Смородникова.

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