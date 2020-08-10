Две медсестры из Новосибирска попали в список памяти медиков, умерших от коронавируса

На вопрос о смерти сотрудницы ГКБ № 2 от коронавируса в Минздраве пока не ответили.

Если вы знали погибших от коронавируса медиков, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь (можно анонимно) с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

