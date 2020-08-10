Две медсестры из Новосибирска попали в список памяти медиков, умерших от коронавируса

В федеральном «Списке памяти» погибших при пандемии коронавируса медицинских работников появились фамилии двух медсестер из Новосибирска — 63-летней Людмилы Яровой и 48-летней Нелли Поповой.
Людмила Ярова работала в областном клиническом онкодиспансере. О её смерти стало известно в конце июля:
— Заразилась на работе от пациента: поступали больные в инкубационном периоде, коронавирусная инфекция у них проявилась уже после. Людмила лежала в больнице на ОбьГЭСе. Знаю, что тяжело ей было. Светлая память, — сообщила её коллега Наталья (имя изменено по ее просьбе).
Вторая медсестра — 48-летняя Нелля Попова — работала в городской клинической больнице
В Минздраве на запрос НГС ответили, что случаи смерти медработников онкодиспансера от
— Сроки выдачи окончательного патологоанатомического заключения составляют до
На вопрос о смерти сотрудницы ГКБ № 2 от коронавируса в Минздраве пока не ответили.
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НГС сделал свою страницу памяти медработников из Новосибирска, умерших от коронавируса. В июле стало известно о том, что от коронавирусной инфекции умер всемирно известный психиатр Цезарь Короленко и