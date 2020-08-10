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За неделю утонули 12 новосибирцев — среди них двое детей

Следователи разбираются в каждом происшествии

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Только за одни сутки на воде погибли 6 человек

Только за одни сутки на воде погибли 6 человек

За последнюю неделю в Новосибирской области утонули 12 жителей — такую информацию сообщил на оперативном совещании начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов:

— За неделю на водных объектах произошло 12 происшествий. Погибли в том числе два ребёнка. Проводятся следственные мероприятия.

За это время спасатели проверили более 75 мест отдыха людей на воде и провели более 800 профилактических бесед.

Только за одни сутки с 4 по 5 августа утонули шесть человек.

Почему люди так быстро тонут и что такое «поцелуй смерти»? Журналист вместе со спасателями провела эксперимент по спасению утопающего.

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