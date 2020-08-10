За неделю утонули 12 новосибирцев — среди них двое детей

За последнюю неделю в Новосибирской области утонули 12 жителей — такую информацию сообщил на оперативном совещании начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов:



— За неделю на водных объектах произошло 12 происшествий. Погибли в том числе два ребёнка. Проводятся следственные мероприятия.

За это время спасатели проверили более 75 мест отдыха людей на воде и провели более 800 профилактических бесед.

Только за одни сутки с 4 по 5 августа утонули шесть человек.

Почему люди так быстро тонут и что такое «поцелуй смерти»? Журналист вместе со спасателями провела эксперимент по спасению утопающего.

