Ещё 5 новосибирцев умерли от коронавируса

Еще 5 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области
За последние сутки в Новосибирской области ещё 5 пациентов скончались от коронавируса. Об этом сообщила на оперативном совещании при губернаторе замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.
Всего в регионе сейчас зафиксировано 285 летальных случаев от ковида. В НСО зарегистрировано 10 269 случаев коронавируса.
Чуть позже оперштаб сообщил о возрасте умерших.
— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 45 лет и 64 года, женщины в возрасте 81 год и 87 лет. В отделениях реанимации находятся 50 человек. На ИВЛ — 5 пациентов, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.
На прошлой неделе стало известно, что 72-летний экс-депутат новосибирского Заксобрания и генеральный директор «Завода строительных материалов 7» Геннадий Бессонов умер от коронавируса.
Истории людей, умерших от коронавирусной инфекции, мы рассказываем в этой рубрике. Самой молодой жертвой вируса стал 18-летний студент, который заразился во время летней подработки.
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