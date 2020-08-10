Ещё 5 новосибирцев умерли от коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области ещё 5 пациентов скончались от коронавируса. Об этом сообщила на оперативном совещании при губернаторе замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Всего в регионе сейчас зафиксировано 285 летальных случаев от ковида. В НСО зарегистрировано 10 269 случаев коронавируса.

Чуть позже оперштаб сообщил о возрасте умерших.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 45 лет и 64 года, женщины в возрасте 81 год и 87 лет. В отделениях реанимации находятся 50 человек. На ИВЛ — 5 пациентов, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.