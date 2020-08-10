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Ещё 5 новосибирцев умерли от коронавируса

Всего в регионе зафиксировано 285 летальных случаев

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В регионе зарегистрировано 10 269 случаев коронавируса

В регионе зарегистрировано 10 269 случаев коронавируса

Еще 5 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

За последние сутки в Новосибирской области ещё 5 пациентов скончались от коронавируса. Об этом сообщила на оперативном совещании при губернаторе замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Всего в регионе сейчас зафиксировано 285 летальных случаев от ковида. В НСО зарегистрировано 10 269 случаев коронавируса.

Чуть позже оперштаб сообщил о возрасте умерших.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 45 лет и 64 года, женщины в возрасте 81 год и 87 лет. В отделениях реанимации находятся 50 человек. На ИВЛ — 5 пациентов, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

На прошлой неделе стало известно, что 72-летний экс-депутат новосибирского Заксобрания и генеральный директор «Завода строительных материалов 7» Геннадий Бессонов умер от коронавируса.

Истории людей, умерших от коронавирусной инфекции, мы рассказываем в этой рубрике. Самой молодой жертвой вируса стал 18-летний студент, который заразился во время летней подработки.

Если вы знали погибших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00.

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