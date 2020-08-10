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Опять небольшой рост: за сутки 87 жителей НСО заразились коронавирусом

Всего в регионе зафиксировано 10 269 случаев ковида

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За последние сутки от ковида скончались пять человек

За последние сутки от ковида скончались пять человек

В Новосибирской области за сутки зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса.

— Всего зафиксировано 10 269 случаев, — сообщила на оперативном совещании при губернаторе заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

За последние сутки от ковида скончались пять человек — всего в регионе 285 умерших.

- 8 487 пациентов выписаны с выздоровлением (+28 за сутки). Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 193. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 662 пациента, - сообщили чуть позже в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

В субботу возле дома по адресу Советская, 33 рядом с ресторанным двориком новосибирцы устроили шумную вечеринку. Несмотря на то, что приехала полиция, как передают очевидцы, веселье не прекратилось. По словам прохожих, несколько сотен людей слушали музыку, общались друг с другом, а некоторые танцевали прямо на проезжей части. На следующий день полиция прокомментировала свое бездействие.

Истории людей, переболевших ковидом, мы рассказываем в специальной рубрике. Кому-то во время лечения казалось, будто в нос засыпали перец, кто-то за время тяжелой болезни похудел на 16 килограммов, а некоторым из-за потери вкуса и обоняния казалось, что горький кофе на вкус, как соленая вода.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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