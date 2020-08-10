Опять небольшой рост: за сутки 87 жителей НСО заразились коронавирусом

В Новосибирской области за сутки зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса.

— Всего зафиксировано 10 269 случаев, — сообщила на оперативном совещании при губернаторе заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.



За последние сутки от ковида скончались пять человек — всего в регионе 285 умерших.

- 8 487 пациентов выписаны с выздоровлением (+28 за сутки). Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 193. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 662 пациента, - сообщили чуть позже в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.