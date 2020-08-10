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«Чудом успел уйти от удара»: очевидец рассказал подробности ночной аварии в Кировском районе

По словам мужчины, водитель «Мазды» повредил плечо

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Мужчине помогали прохожие

Мужчине помогали прохожие

Этой ночью в Кировском районе Новосибирска на пересечении улиц Станиславского и Немировича-Данченко на крышу перевернулся автомобиль Mazda Demio.

Как рассказал один из водителей, проезжавших мимо, мужчина за рулем «Мазды» повредил плечо:

— Я ехал со стороны Ватутина, на «Газели». Перед светофором, со стороны Троллейной, ехала «Мазда Демио», налетела на разделительный бордюр и перевернулась на крышу и на меня. Я чудом успел уйти от удара. Я выбежал, и остальные водители побежали к нему. Водитель сам не понимал, что произошло. Мы вызвали ГАИ и скорую, — рассказал водитель «Газели» Роман.

Авария произошла в первом часу ночи. Водитель «Мазды» наехал на бордюр, разделяющий полосы, снёс знак и опрокинулся на крышу. Ранее мы публиковали видео последствий аварии.

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