«Мазда» наехала на разделяющий бордюр, снесла знак и опрокинулась в Кировском районе

В Новосибирске Mazda заехала на бордюр и перевернулась
Ночью 10 августа в Кировском районе Новосибирска на пересечении улиц Станиславского и Немировича-Данченко хэтчбек Mazda Demio перевернулся на крышу.
Сообщение об этом поступило в службу 112 в 00:29.
— Перевернулся автомобиль, есть пострадавшие, — сообщили очевидцы диспетчеру службы.
На месте работали спасатели, скорая помощь и полиция.
Как сообщает сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте», водитель хэтчбека наехал на бордюр, разделяющий полосы, снёс знак и опрокинулся.
Вчера стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла 8 августа под Новосибирском. Грузовик врезался в «Мазду», погибли трое взрослых и шестилетний ребёнок. Ещё двоих пассажиров легковушки увезли в больницу. Как удалось выяснить, погибшая семья жила в Купино.