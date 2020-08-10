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«Мазда» наехала на разделяющий бордюр, снесла знак и опрокинулась в Кировском районе

Свидетели аварии сообщили о пострадавших

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На месте работала полиция

На месте работала полиция

В Новосибирске Mazda заехала на бордюр и перевернулась

Ночью 10 августа в Кировском районе Новосибирска на пересечении улиц Станиславского и Немировича-Данченко хэтчбек Mazda Demio перевернулся на крышу.

Сообщение об этом поступило в службу 112 в 00:29.

— Перевернулся автомобиль, есть пострадавшие, — сообщили очевидцы диспетчеру службы.

На месте работали спасатели, скорая помощь и полиция.

Как сообщает сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте», водитель хэтчбека наехал на бордюр, разделяющий полосы, снёс знак и опрокинулся.

Вчера стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла 8 августа под Новосибирском. Грузовик врезался в «Мазду», погибли трое взрослых и шестилетний ребёнок. Ещё двоих пассажиров легковушки увезли в больницу. Как удалось выяснить, погибшая семья жила в Купино.

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