«Мазда» наехала на разделяющий бордюр, снесла знак и опрокинулась в Кировском районе

Ночью 10 августа в Кировском районе Новосибирска на пересечении улиц Станиславского и Немировича-Данченко хэтчбек Mazda Demio перевернулся на крышу.



Сообщение об этом поступило в службу 112 в 00:29.

— Перевернулся автомобиль, есть пострадавшие, — сообщили очевидцы диспетчеру службы.

На месте работали спасатели, скорая помощь и полиция.

Как сообщает сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте», водитель хэтчбека наехал на бордюр, разделяющий полосы, снёс знак и опрокинулся.