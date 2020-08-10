Владелец «Спартака» заявил, что клуб снимается с участия в чемпионате России по футболу

— Игрок сочинцев бьет по воротам, Максименко отражает ногой мяч, летевший в угол. Казалось, опасность миновала. Ничего подобного! Судья Казарцев вместе с ВАР вновь разглядел пенальти. Это было похоже на издевательство! После матча зрители проводили нашу команду аплодисментами, и у всех спартаковцев было такое чувство, что их обокрали, — сообщается на официальном сайте «Спартака».



Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что главный судья Василий Казарцев, который обслуживал матч, отстранён от работы. Он и ассистент Алексей Еськов пройдут тест на детекторе лжи.



— Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе. Казарцев отстранён на ближайшие матчи, — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат».

Резонансными стали решения судей в отношении «Спартака» и в конце предыдущего сезона. Преимущественно они приводили к отмене голов «Спартака» в ворота соперников.