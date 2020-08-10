Стали известны предварительные результаты выборов президента Белоруссии

Ранее оппозиционные источники говорили всего о 15% у Лукашенко после экзитполов, сообщает Mash.

На этих выборах нет официальной социологии о рейтингах кандидатов. После публикации нескольких опросов читателей СМИ, в которых Лукашенко неизменно проигрывал, их приравняли к политическим и требующим лицензию, сообщает TJournal.

СМИ либо отказались от опросов, либо попробовали найти нестандартные варианты, например, Tut.by спросил, какой фильм нравится аудитории больше — «Три женщины» или «Одинокий мужчина». Уже во время досрочного голосования крупнейший белорусский Telegram-канал Nexta всё же напрямую спросил читателей о предпочтениях: Тихановская набрала 88%, а Лукашенко только 6% — проголосовали с 267 тысяч аккаунтов.



По утверждению ЦИК Беларуси, больше 41% — а это 2,8 млн человек — проголосовали досрочно. Для сравнения: на прошлых выборах в досрочном голосовании приняли участие 36,05% избирателей, а на выборах в 2010 году — 23,1%. Этот тип голосования, существующий в странах бывшего СССР с 1990-х годов, критикуется многими за непрозрачность, передает BBC.