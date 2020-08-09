Когда в Новосибирске пойдёт дождь? Изучаем прогноз погоды на ближайшие дни

С начала августа в Новосибирске стоит аномальная жара. Почти каждый день столбик термометра поднимается до отметки +30 градусов, при этом дождей в регионе почти что нет. МЧС уже продлило экстренное предупреждение до 12 августа. Но многие горожане просто ждут, когда погода сменится и можно будет дышать чуть свободнее.

Мы изучили прогнозы погоды от трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать новосибирцам в предстоящие дни.



Так, по данным сайта Gismeteo.ru, в понедельник, 10 августа, в городе будет всё так же жарко, температура будет держаться на отметке +29 градусов. Однако уже во вторник, несмотря на жару, в город придут грозы и ливни, а на следующий день столбик термометра начнёт потихоньку опускаться.