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Когда в Новосибирске пойдёт дождь? Изучаем прогноз погоды на ближайшие дни

Совсем скоро жара должна закончиться

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Аномальная жара держится в городе с начала августа

Аномальная жара держится в городе с начала августа

С начала августа в Новосибирске стоит аномальная жара. Почти каждый день столбик термометра поднимается до отметки +30 градусов, при этом дождей в регионе почти что нет. МЧС уже продлило экстренное предупреждение до 12 августа. Но многие горожане просто ждут, когда погода сменится и можно будет дышать чуть свободнее.

Мы изучили прогнозы погоды от трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать новосибирцам в предстоящие дни.

Так, по данным сайта Gismeteo.ru, в понедельник, 10 августа, в городе будет всё так же жарко, температура будет держаться на отметке +29 градусов. Однако уже во вторник, несмотря на жару, в город придут грозы и ливни, а на следующий день столбик термометра начнёт потихоньку опускаться.

Сервис «Яндекс.Погода» также сообщает, что завтра в городе всё ещё будет очень жарко, однако начиная со вторника, 11 августа, в Новосибирск придут дожди. И уже к четвергу дневная температура составит +24 градуса.

По прогнозу центра «Фобос», жара в Новосибирске задержится до среды, однако температура начнёт постепенно снижаться. Завтра сервис обещает +30 градусов, во вторник — +29, в среду — +27. При этом прогнозируется, что дожди начнутся только в четверг, 13 августа. Средняя дневная температура к тому моменту должна опуститься до +24 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в регионе северный ветер сменится юго-восточным, поэтому жара пока не отступит.

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аномальная жарапрогноз погоды
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