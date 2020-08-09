Когда в Новосибирске пойдёт дождь? Изучаем прогноз погоды на ближайшие дни

С начала августа в Новосибирске стоит аномальная жара. Почти каждый день столбик термометра поднимается до отметки +30 градусов, при этом дождей в регионе почти что нет. МЧС уже продлило экстренное предупреждение до 12 августа. Но многие горожане просто ждут, когда погода сменится и можно будет дышать чуть свободнее.
Мы изучили прогнозы погоды от трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать новосибирцам в предстоящие дни.
Так, по данным сайта Gismeteo.ru, в понедельник, 10 августа, в городе будет всё так же жарко, температура будет держаться на отметке +29 градусов. Однако уже во вторник, несмотря на жару, в город придут грозы и ливни, а на следующий день столбик термометра начнёт потихоньку опускаться.
Сервис «Яндекс.Погода» также сообщает, что завтра в городе всё ещё будет очень жарко, однако начиная со вторника, 11 августа, в Новосибирск придут дожди. И уже к четвергу дневная температура составит +24 градуса.
По прогнозу центра «Фобос», жара в Новосибирске задержится до среды, однако температура начнёт постепенно снижаться. Завтра сервис обещает +30 градусов, во вторник — +29, в среду — +27. При этом прогнозируется, что дожди начнутся только в четверг, 13 августа. Средняя дневная температура к тому моменту должна опуститься до +24 градусов.
Ранее синоптики сообщили, что в регионе северный ветер сменится юго-восточным, поэтому жара пока не отступит.