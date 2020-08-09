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Новосибирский фотограф снял извержение самого высокого вулкана на Камчатке

Не так давно Вадим Махоров вернулся из экспедиции

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Извержение Ключевской Сопки

Извержение Ключевской Сопки

Известный фотограф из Новосибирска Вадим Махоров во время очередной экспедиции по Камчатке снял извержение вулкана.

— Извержение Ключевской Сопки — самого высокого вулкана Камчатки. Мы застали его на базе вулканологов «Апахончич». Дорога туда сложная, но оно того стоит. В общем, рассказывать про эти снимки больше нечего. Верю, что следующее извержение Ключевской, которое я застану, будет намного эпичнее, — написал фотограф на своей странице в Instagram.

Это самый высокий действующий вулкан Евразии, который извергается каждые 3–5 лет

Это самый высокий действующий вулкан Евразии, который извергается каждые 3–5 лет

Высота Ключевской Сопки — почти 5 тысяч метров

Высота Ключевской Сопки — почти 5 тысяч метров

Последнее крупное извержение вулкана было зафиксировано в 2015 году

Последнее крупное извержение вулкана было зафиксировано в 2015 году

Вадим Махоров не так давно вернулся из очередной экспедиции. Ранее он публиковал фотографии двух девушек, лежащих на чёрной лаве.

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Вадим МахоровКамчатка
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