Новосибирский фотограф снял извержение самого высокого вулкана на Камчатке

Известный фотограф из Новосибирска Вадим Махоров во время очередной экспедиции по Камчатке снял извержение вулкана.

— Извержение Ключевской Сопки — самого высокого вулкана Камчатки. Мы застали его на базе вулканологов «Апахончич». Дорога туда сложная, но оно того стоит. В общем, рассказывать про эти снимки больше нечего. Верю, что следующее извержение Ключевской, которое я застану, будет намного эпичнее, — написал фотограф на своей странице в Instagram.