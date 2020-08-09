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Во дворе многоэтажки на Родниках загорелся «Лексус»

На месте работали пожарные

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Автомобиль не успел загореться полностью

Автомобиль не успел загореться полностью

Вечером в воскресенье, 9 августа, в Калининском районе Новосибирска загорелся пикап. Информация об этом поступила на пульт дежурного службы «112» в 19:29.

— Во дворе дома горит автомобиль, «Лексус», — говорилось в сообщении.

Возгорание произошло во дворе 10-этажного дома по адресу улица Свечникова, 3. Судя по фото, пожарным удалось оперативно потушить пламя, поскольку автомобиль пострадал не сильно.

На месте работали сотрудники МЧС

На месте работали сотрудники МЧС

Пламя удалось быстро потушить, поэтому машина почти не пострадала

Пламя удалось быстро потушить, поэтому машина почти не пострадала

Обновлено. В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о возгорании.

— Горел мусор в кузове автомобиля. Огонь ликвидирован до прибытия пожарных. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

В конце июля после ДТП загорелся автомобиль «Яндекс.Такси». Водителя из салона вытащили очевидцы.

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загорелся автомобильпожар
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