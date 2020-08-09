Во дворе многоэтажки на Родниках загорелся «Лексус»

Вечером в воскресенье, 9 августа, в Калининском районе Новосибирска загорелся пикап. Информация об этом поступила на пульт дежурного службы «112» в 19:29.
— Во дворе дома горит автомобиль, «Лексус», — говорилось в сообщении.
Возгорание произошло во дворе 10-этажного дома по адресу улица Свечникова, 3. Судя по фото, пожарным удалось оперативно потушить пламя, поскольку автомобиль пострадал не сильно.
Обновлено. В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о возгорании.
— Горел мусор в кузове автомобиля. Огонь ликвидирован до прибытия пожарных. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.
В конце июля после ДТП загорелся автомобиль «Яндекс.Такси». Водителя из салона вытащили очевидцы.