Новосибирцы снова встали в пробку на подъезде к городу — она начинается со стороны Ордынки, в районе Верх-Тулы.
— Пробка началась перед въездом в Верх-Тулу, а хвост даже не видно было, где он заканчивался. Настолько он был длинный! А здесь всё чисто — из города в Верх-Тулу. И в районе Хилокского рынка небольшая пробка собирается, — рассказала журналисту НГС читательница Анна.
Судя по «Яндекс.Картам», каждый из красных участков занимает около 4 километров.
В июле новосибирцы не могли въехать в город из-за 30 километров сплошной пробки на Ордынском шоссе.