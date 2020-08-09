Новосибирцы снова встали в пробку на подъезде к городу

— Пробка началась перед въездом в Верх-Тулу, а хвост даже не видно было, где он заканчивался. Настолько он был длинный! А здесь всё чисто — из города в Верх-Тулу. И в районе Хилокского рынка небольшая пробка собирается, — рассказала журналисту НГС читательница Анна.