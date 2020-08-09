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Новосибирцы снова встали в пробку на подъезде к городу

В противоположном направлении дорога свободна

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При этом выезд из города свободен

При этом выезд из города свободен

Новосибирцы снова встали в пробку на подъезде к городу — она начинается со стороны Ордынки, в районе Верх-Тулы.

Анна проезжала эту пробку: она направлялась из города по свободной дороге

— Пробка началась перед въездом в Верх-Тулу, а хвост даже не видно было, где он заканчивался. Настолько он был длинный! А здесь всё чисто — из города в Верх-Тулу. И в районе Хилокского рынка небольшая пробка собирается, — рассказала журналисту НГС читательница Анна.

«Яндекс.Карты» показывают, что движение затруднено от Ярково

«Яндекс.Карты» показывают, что движение затруднено от Ярково

Судя по «Яндекс.Картам», каждый из красных участков занимает около 4 километров.

В июле новосибирцы не могли въехать в город из-за 30 километров сплошной пробки на Ордынском шоссе.

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Ордынское шоссевъезд в городпробкитрасса
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