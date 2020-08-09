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Дерево придавило женщину на улице Котовского

Скорая помощь увезла её в больницу

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Геннадий считает, что женщине повезло, потому что она оказалась между стволов деревьев

Геннадий считает, что женщине повезло, потому что она оказалась между стволов деревьев

Дерево придавило женщину на улице Котовского — между домами № 32 и 40. Её увезли в больницу.

Информация об этом поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 13:41. На место выехали скорая помощь, полиция и единая диспетчерская служба. Примерный возраст женщины — 70–75 лет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС также подтвердили эту информацию и уточнили, что сотрудники будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

— Провалилось дерево, старый клён, и придавило пожилую женщину: ей повезло, что она оказалась между стволами, вызвали скорую, и они её увезли в больницу Утром я шёл — дерево стояло нормальное, но уже наклонённое. Видимо, ранее ураган поспособствовал этому. Когда я шёл, женщина уже сидела. Вызвали скорую, — рассказывает читатель Геннадий.

Он замечает, что ранее уже писал обращения в администрацию по поводу деревьев, правда, не по поводу этого клёна, а из-за тополей:

Так место происшествия выглядит сверху

Так место происшествия выглядит сверху

— Чтобы тополя убрали, а нам сделали здесь дорожку, подъём. Потому что сейчас, чтобы подняться на улицу Котовского, мы идём по проезжей части. Администрация ответила, что у них нет денежек. Сейчас дождались, что ЧП произошло.

В июне СК возбудил уголовное дело после смерти новосибирца, на которого упала ветка тополя во время урагана.

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деревоскорая помощь
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