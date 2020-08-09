Дерево придавило женщину на улице Котовского — между домами № 32 и 40. Её увезли в больницу.



Информация об этом поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 13:41. На место выехали скорая помощь, полиция и единая диспетчерская служба. Примерный возраст женщины — 70–75 лет.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС также подтвердили эту информацию и уточнили, что сотрудники будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

— Провалилось дерево, старый клён, и придавило пожилую женщину: ей повезло, что она оказалась между стволами, вызвали скорую, и они её увезли в больницу Утром я шёл — дерево стояло нормальное, но уже наклонённое. Видимо, ранее ураган поспособствовал этому. Когда я шёл, женщина уже сидела. Вызвали скорую, — рассказывает читатель Геннадий.