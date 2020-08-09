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Тема дняЕщё одна ночная вечеринка в центре Новосибирска

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На Красном проспекте открылась американская «обеденная» — чем там кормят и сколько стоит

Стулья и столы выставили прямо на тротуар

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Чтобы начать работать в условиях ограничений, в закусочной выставили столы и стулья на тротуар

Чтобы начать работать в условиях ограничений, в закусочной выставили столы и стулья на тротуар

Заведение под название Crafty Diner заработало на этих выходных на Красном проспекте. Единственный «дайнер» в Новосибирске до этого принадлежал Эрику Шогрену, но был закрыт 10 лет назад.

Crafty Diner занял небольшое помещение на первом этаже жилого дома на Красном проспекте, 33. Раньше здесь работали, сменяя друг друга, небольшие непродовольственные магазины. Стены в зале расписаны в стиле рисунков конца 19-го века.

Обслуживание в зале пока недоступно из-за действующих ограничений. Но владельцы заведения выставили перед входом несколько складных столов и стульев, создав на Красном проспекте ещё одну летнюю веранду.

Стены расписаны стилизованными фресками

Стены расписаны стилизованными фресками

В меню закуски, сэндвичи, «митболы» (мясные фрикадельки) и так далее. Цены начинаются от 200 рублей (сырные снэки). Самые дорогие блюда — креветки темпура (380 рублей) и свиные рёбра (390 рублей). Из напитков доступны только лимонады, пиво и сидр.

Открыли заведение владельцы ресторана R.A.G.U. (занимает два последних этажа в торговом центре «Бутон») и небольшого бара Crafty Radler на ресторанном дворике (прославился как основной организатор шумной вечеринки).

Кесадилья с курицей за 210 рублей

Кесадилья с курицей за 210 рублей

Diner — формат типичной американской закусочной. Часто они работают круглосуточно и предлагают более или менее стандартный набор простых, сытных блюд: бургеры, сэндвичи, омлет, вафли, молочные коктейли и так далее. Часто павильоны для «дайнеров» строят в форме вагончиков (или оформляют в таком стиле стену).

В Новосибирске с 2003 по 2009 год уже работал «Дайнер», который принадлежал американцу Эрику Шогрену. С тех пор были предприняты еще несколько попыток освоить этот американский формат (или хотя бы раскрученное название), но особого успеха они не имели.

Несмотря на резкое падение оборотов в общепите, новосибирские рестораторы продолжают открывать новые заведения. Так, владельцы бара The Rooks на прошлой неделе запустили новый проект — бар с сидром InCider. А недавно мы рассказывали про экс-совладельцев «Холидея» и «Пивной арены», которые создали сеть с одним-единственным блюдом — его выбрасывают через 37 минут.

Впрочем, пережить кризис удалось не всем. Вот список из 10 новосибирских заведений, которые не открылись вместе со всеми после затяжного карантина.

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открылось кафе
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