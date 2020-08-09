На Красном проспекте открылась американская «обеденная» — чем там кормят и сколько стоит

Заведение под название Crafty Diner заработало на этих выходных на Красном проспекте. Единственный «дайнер» в Новосибирске до этого принадлежал Эрику Шогрену, но был закрыт 10 лет назад.



Crafty Diner занял небольшое помещение на первом этаже жилого дома на Красном проспекте, 33. Раньше здесь работали, сменяя друг друга, небольшие непродовольственные магазины. Стены в зале расписаны в стиле рисунков конца 19-го века.



Обслуживание в зале пока недоступно из-за действующих ограничений. Но владельцы заведения выставили перед входом несколько складных столов и стульев, создав на Красном проспекте ещё одну летнюю веранду.