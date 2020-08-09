Мужчина на «Тойоте» врезался в бетонный блок в Новосибирской области и умер от полученных травм

В Новосибирской области на Северном обходе 43-летний мужчина на «Тойоте» врезался в бетонный блок. От полученных травм водитель скончался в больнице.

— Сегодня в 00:30 водитель 1977 года рождения следовал на автомобиле Toyota Allion по Северному обходу со стороны рабочего посёлка Коченёво в сторону Новосибирска. В пути следования по неустановленной пока причине не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — бетонный блок, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.