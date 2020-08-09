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Мужчина на «Тойоте» врезался в бетонный блок в Новосибирской области и умер от полученных травм

Причина аварии пока не установлена

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Так выглядит машина после аварии

Так выглядит машина после аварии

В Новосибирской области на Северном обходе 43-летний мужчина на «Тойоте» врезался в бетонный блок. От полученных травм водитель скончался в больнице.

— Сегодня в 00:30 водитель 1977 года рождения следовал на автомобиле Toyota Allion по Северному обходу со стороны рабочего посёлка Коченёво в сторону Новосибирска. В пути следования по неустановленной пока причине не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — бетонный блок, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пока причина ДТП не установлена

Пока причина ДТП не установлена

От полученных травм водитель скончался в медицинском учреждении. Сейчас полиция проводит проверку по этому факту, сотрудники устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее НГС писал о том, как в Кировском районе Новосибирска водитель KIA врезался в столб. А накануне в страшном ДТП погибла целая семья — выжили только бабушка и 12-летний ребенок.

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ДТПКоченёвоавариябетонный блок
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