В полиции ответили на претензии, что они молча наблюдали за ночной вечеринкой в центре Новосибирска

Организатора ночной вечеринки в центре Новосибирска увезли в полицию
Полиция прокомментировала очередную ночную вечеринку в центре Новосибирска.
Вчера вечеринка была возле дома по адресу Советская, 33 — рядом с ресторанным двориком. Несмотря на то, что приехала полиция, как передают очевидцы, веселье не прекратилось. По словам прохожих, несколько сотен людей слушали музыку, общались друг с другом, а некоторые танцевали прямо на проезжей части.
— Вчера в Новосибирске в месте, где располагается ряд открытых летних заведений, сотрудниками полиции был зафиксирован факт нарушения тишины и покоя граждан. Организатор был установлен и доставлен в отдел полиции. Материал проверки по признакам административного правонарушения по ст. 4.2 закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях» (нарушение тишины и покоя граждан) собран в полном объёме, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В пресс-службе добавили, что сейчас решается вопрос о составлении административного протокола и передаче дела об административном правонарушении в административную комиссию для рассмотрения по существу.
— Все попытки граждан выйти на проезжую часть пресечены экипажами ГИБДД. Массового перекрытия проезжей части гражданами сотрудниками полиции не допущено, — уточнили в полиции.
По словам очевидца этой вечеринки Игоря Каменева, всё началось около 22:30 и продолжалось примерно полтора часа:
— Основной вопрос к полиции: их там было человек 20 — приехали сотрудники ГИБДД, кинологи. Я спросил, почему они не могут всё прекратить, потому что было много правонарушений. Во-первых, у машины были заклеены номера, во-вторых, нарушался закон о тишине, в-третьих, это было массовое скопление людей, в-четвёртых, вызывающее поведение, оскорбления сотрудников — люди много чего выкрикивали.
Каменев уверяет, что на его вопросы ему ответили, что машина бесхозная, никого нет, только открыты окна и двери, поэтому ничего не могут с ней сделать. Сегодня он планирует отправить письма губернатору, мэру и в МВД по этому поводу.
— В завершении всего водитель просто сел в машину, люди расступились, создали ему коридор, не пускали полицейских, и он спокойно уехал, ещё и посигналил всем не спеша, — добавил Игорь Каменев.
В прошлый раз, по версии новосибирской полиции, видео скандальной вечеринки частично было монтажом, а на месте якобы было