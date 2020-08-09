В полиции ответили на претензии, что они молча наблюдали за ночной вечеринкой в центре Новосибирска

Полиция прокомментировала очередную ночную вечеринку в центре Новосибирска.



Вчера вечеринка была возле дома по адресу Советская, 33 — рядом с ресторанным двориком. Несмотря на то, что приехала полиция, как передают очевидцы, веселье не прекратилось. По словам прохожих, несколько сотен людей слушали музыку, общались друг с другом, а некоторые танцевали прямо на проезжей части.

— Вчера в Новосибирске в месте, где располагается ряд открытых летних заведений, сотрудниками полиции был зафиксирован факт нарушения тишины и покоя граждан. Организатор был установлен и доставлен в отдел полиции. Материал проверки по признакам административного правонарушения по ст. 4.2 закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях» (нарушение тишины и покоя граждан) собран в полном объёме, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.