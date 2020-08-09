Рекордное низкое количество новосибирцев заразилось коронавирусом за сутки. Такого давно не было

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новых случаях заболевания в Новосибирской области — за сутки он выявлен у 52 человек. Всего в регионе зарегистрировано 10 182 случая заражения, в том числе у 597 детей.

— Госпитализированы 48 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1168. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализированы 676 пациентов, — сообщил оперштаб.