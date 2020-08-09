Рекордное низкое количество новосибирцев заразилось коронавирусом за сутки. Такого давно не было

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новых случаях заболевания в Новосибирской области — за сутки он выявлен у 52 человек. Всего в регионе зарегистрировано 10 182 случая заражения, в том числе у 597 детей.
— Госпитализированы 48 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1168. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализированы 676 пациентов, — сообщил оперштаб.
За сутки от коронавируса умерли ещё семь человек.
Всего в Новосибирской области проведено 346 116 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 367 жителей региона, 32 824 человека сняты с меднаблюдения.
Если вы знаете заболевших коронавирусной инфекцией, умерших от неё или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.
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