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Рекордное низкое количество новосибирцев заразилось коронавирусом за сутки. Такого давно не было

33 пациента за последние сутки выписаны с выздоровлением

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За сутки зарегистрировано 1151 обращение из-за ОРВИ, госпитализированы 17 человек

За сутки зарегистрировано 1151 обращение из-за ОРВИ, госпитализированы 17 человек

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новых случаях заболевания в Новосибирской области — за сутки он выявлен у 52 человек. Всего в регионе зарегистрировано 10 182 случая заражения, в том числе у 597 детей.

— Госпитализированы 48 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1168. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализированы 676 пациентов, — сообщил оперштаб.

За сутки от коронавируса умерли ещё семь человек.

Всего в Новосибирской области проведено 346 116 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 367 жителей региона, 32 824 человека сняты с меднаблюдения.

Если вы знаете заболевших коронавирусной инфекцией, умерших от неё или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

Ранее НГС писал, как новосибирцы лечатся от коронавируса дома.

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