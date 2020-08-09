Новосибирцы повторили скандальную вечеринку в центре города — вышли сотни людей

В Новосибирске местные жители устроили шумную вечеринку
Вечером в эту субботу, 8 августа, на Советской в Новосибирске — рядом с ресторанным двориком — собралась стихийная вечеринка. Несколько сотен людей слушали музыку, общались друг с другом, некоторые, по словам прохожих, танцевали прямо на проезжей части.
На место, судя по кадрам, приехали сотрудники полиции, но веселье на этом не остановилось.
— Прибывшие на место полицейские, используя громкоговоритель, попросили собравшихся не блокировать движение, — со ссылкой на очевидцев сообщает новосибирская служба эвакуации АСТ-54.
— Двойные стандарты, бездействие полиции, расцвет маргинализма... Куда катится наш город этим летом? Если коротко: у Советской, 33 сегодня стояла машина с громкой музыкой. Она собрала толпу. Полиция приехала, но бездействовала. В итоге водитель сел в машину и уехал. Лично я в [шоке] как с людей, которые видят в этом забаву, так и с полиции, которая боится проявить инициативу, — с такими подписями новосибирцы выкладывают в сторис кадры с вечеринки на Советской.
Обновлено. В полиции ответили на претензию, что они бездействовали. И рассказали, что сделали с организатором вечеринки.
Несколько месяцев назад неподалеку от этого места произошла ещё одна скандальная «антикарантинная» вечеринка. Сотни новосибирцев, несмотря на действующий режим самоизоляции, устроили дискотеку под открытым небом. На место также приезжали сотрудники полиции, однако в тот раз они также не стали разгонять вечеринку. Зато после некоторых участников и организаторов вычислили и вызвали в суд.