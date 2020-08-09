Новосибирцы повторили скандальную вечеринку в центре города — вышли сотни людей

Вечером в эту субботу, 8 августа, на Советской в Новосибирске — рядом с ресторанным двориком — собралась стихийная вечеринка. Несколько сотен людей слушали музыку, общались друг с другом, некоторые, по словам прохожих, танцевали прямо на проезжей части.

На место, судя по кадрам, приехали сотрудники полиции, но веселье на этом не остановилось.

— Прибывшие на место полицейские, используя громкоговоритель, попросили собравшихся не блокировать движение, — со ссылкой на очевидцев сообщает новосибирская служба эвакуации АСТ-54.