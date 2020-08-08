Орангутан Бату из новосибирского зоопарка празднует день рождения — всеобщему любимцу исполнился 21 год

В эту субботу, 8 августа, в новосибирском зоопарке праздник — всеобщему любимцу, орангутану Бату, исполнился 21 год. Он родился 8 августа 1999 года в чешском зоопарке, а в 2008 году Бату был доставлен в Новосибирск. Сотрудники зоопарка поделились его историей.
— К Бату из московского зоопарка отправили орангутана Захара. Они быстро подружились и стали одними из самых популярных животных новосибирского зоопарка. В их тандеме у Бату всегда была роль выдумщика и зачинщика. Он очень умный орангутан. Именно Бату придумал, как можно, находясь в верхней, зарешеченной части уличного павильона, выпрашивать у посетителей еду. Бату стал спускать людям веревки (которые выдергивал из канатов), чтобы они привязывали туда угощения, а потом ловко, как рыбак, сматывал эти «удочки» и оценивал улов. Посторонние предметы и еда могут быть смертельно опасны для животных, поэтому «удочки» у Бату периодически изымаются. Бату сразу понял, что сотрудники зоопарка не одобряют его предприимчивости, и потому всегда при их появлении он свои веревки убирает, — рассказали в новосибирском зоопарке.
Захар учился у Бату, подражал ему. Потом так же стала поступать самка Мишель — она стала парой Бату в 2017 году. Мишель тоже умеет делать «удочки» из веревок.
— Он показал ей, что если громко стучать по стенам каким-нибудь предметом, то на шум придут киперы и дадут изюм и орехи. Сначала Мишель пыталась его успокаивать и отвлекать, а потом поняла, что он так вымогает угощения, а вовсе не стремится разрушить их дом. С Бату, как с развитым, смышленым ребенком, всегда надо быть начеку. Он не останавливается на достигнутом, наблюдает, думает и придумывает. Если дать Бату футболку или рубашку, он правильно и с удовольствием ее наденет. Достаточно было показать ему, как это делается, всего лишь пару раз. Бату умеет меняться и торговаться. Мы не устаем удивляться его сообразительности. Еще он отличается миролюбивым нравом и нежным отношением к своей партнерше Мишель. Надеемся, что в скором времени Бату покажет себя и хорошим папой.
В новосибирском зоопарке знакомят орангутана Джулию с её родителями Мишель и Бату — её мать отказалась кормить детёныша, поэтому Джулия была на искусственном вскармливании. Сейчас её хотят вернуть в семью.