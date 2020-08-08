Орангутан Бату из новосибирского зоопарка празднует день рождения — всеобщему любимцу исполнился 21 год

Захар учился у Бату, подражал ему. Потом так же стала поступать самка Мишель — она стала парой Бату в 2017 году. Мишель тоже умеет делать «удочки» из веревок.



— Он показал ей, что если громко стучать по стенам каким-нибудь предметом, то на шум придут киперы и дадут изюм и орехи. Сначала Мишель пыталась его успокаивать и отвлекать, а потом поняла, что он так вымогает угощения, а вовсе не стремится разрушить их дом. С Бату, как с развитым, смышленым ребенком, всегда надо быть начеку. Он не останавливается на достигнутом, наблюдает, думает и придумывает. Если дать Бату футболку или рубашку, он правильно и с удовольствием ее наденет. Достаточно было показать ему, как это делается, всего лишь пару раз. Бату умеет меняться и торговаться. Мы не устаем удивляться его сообразительности. Еще он отличается миролюбивым нравом и нежным отношением к своей партнерше Мишель. Надеемся, что в скором времени Бату покажет себя и хорошим папой.

В новосибирском зоопарке знакомят орангутана Джулию с её родителями Мишель и Бату — её мать отказалась кормить детёныша, поэтому Джулия была на искусственном вскармливании. Сейчас её хотят вернуть в семью.