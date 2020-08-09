«Эту семью в Купино знал чуть ли не каждый второй»: кто погиб в страшном ДТП под Новосибирском

В машине с бывшим преподавателем, по её словам, находилась его семья:

— Говорят, они ехали на озеро. У нас в Купино летом любимое место отдыха — база «Белый лебедь», многие туда ездят отдыхать. В городе новость о трагедии очень быстро разошлась, опознали его машину, только он на ней ездил. Хороший был человек, если мог помочь, то всегда помогал, очень жаль, что так вышло.

То, что семья ехала тем утром отдыхать на озеро, подтверждают и другие жители города:

— Буквально только успели выехать за город. Муж с женой, их сын и его дедушка погибли (водитель «Мазды» Сергей Стефаненко, отец мужчины 1985 года рождения, — Прим. ред.). Бабушку и внучку доставили в больницу. Бабушка до ночи была жива, пока новостей нет.

Подруга семьи узнала о случившемся из новостей: опознала машину по фотографии, хотела уточнить информацию о погибших и поняла, что это её знакомые. Она, как и остальные жители Купино, рассказала, что семья собиралась на отдых — на озеро Яркуль.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей семьи.

