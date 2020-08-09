«Эту семью в Купино знал чуть ли не каждый второй»: кто погиб в страшном ДТП под Новосибирском

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла 8 августа под Новосибирском. Грузовик врезался в «Мазду», погибли трое взрослых и шестилетний ребёнок. Ещё двух пассажиров легковушки увезли в больницу. Как удалось выяснить, погибшая семья жила в Купино.
— Эту семью в Купино знали многие, чуть ли не каждый второй. В день трагедии за рулём «Мазды» был Сергей Егорович Стефаненко. Он долгое время работал директором Купинского профессионального училища № 81. Со всеми студентами общался на равных, мог и пошутить, и поругать, очень хороший директор был. Все студенты его уважали, каждый мог подойти и поделиться своей проблемой. Потом ушел на пенсию, был председателем избирательного участка. Я училась в этом училище как раз в то время, когда Сергей Егорович был директором и преподавателем, — рассказывает жительница Купино.
В машине с бывшим преподавателем, по её словам, находилась его семья:
— Говорят, они ехали на озеро. У нас в Купино летом любимое место отдыха — база «Белый лебедь», многие туда ездят отдыхать. В городе новость о трагедии очень быстро разошлась, опознали его машину, только он на ней ездил. Хороший был человек, если мог помочь, то всегда помогал, очень жаль, что так вышло.
То, что семья ехала тем утром отдыхать на озеро, подтверждают и другие жители города:
— Буквально только успели выехать за город. Муж с женой, их сын и его дедушка погибли (водитель «Мазды» Сергей Стефаненко, отец мужчины 1985 года рождения, — Прим. ред.). Бабушку и внучку доставили в больницу. Бабушка до ночи была жива, пока новостей нет.
Подруга семьи узнала о случившемся из новостей: опознала машину по фотографии, хотела уточнить информацию о погибших и поняла, что это её знакомые. Она, как и остальные жители Купино, рассказала, что семья собиралась на отдых — на озеро Яркуль.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей семьи.
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Это уже второе ДТП с человеческими жертвами. Утром 8 августа неопытный водитель в состоянии опьянения вылетел с проезжей части и задавил пешехода в Куйбышеве.