Мужчина в Обском море запутался в собственных сетях и утонул

В Обском море утонул мужчина. Судя по всему, он запутался в сетях, которые ранее поставил со своими друзьями.



Трагедия произошла в зоне, где уже нет постов спасателей, за пределами пляжа «Бумеранг». Как сообщили в отделе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Советского района Новосибирска, погибший приехал на берег в компании друзей, которые «активно употребляли спиртное». Вечером в пятницу они поставили сети в водохранилище. Утром один из рыбаков поплыл на надувном матрасе, чтобы их проверить, но упал в воду.