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Мужчина в Обском море запутался в собственных сетях и утонул

Чтобы найти тело, пришлось вызывать водолазов

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Мужчина упал с надувного матраца и утонул

Мужчина упал с надувного матраца и утонул

В Обском море утонул мужчина. Судя по всему, он запутался в сетях, которые ранее поставил со своими друзьями.

Трагедия произошла в зоне, где уже нет постов спасателей, за пределами пляжа «Бумеранг». Как сообщили в отделе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Советского района Новосибирска, погибший приехал на берег в компании друзей, которые «активно употребляли спиртное». Вечером в пятницу они поставили сети в водохранилище. Утром один из рыбаков поплыл на надувном матрасе, чтобы их проверить, но упал в воду.

— По всей видимости, мужчина запутался в сетях, а его друзья не смогли ему помочь самостоятельно. Через несколько часов тело нашли под водой и доставили на берег водолазы, — сообщили спасатели.

6 августа вечером на Бугринском пляже утонул 11-летний мальчик, который пришел на пляж вместе с мамой. Ребенка вытащили из воды, но спасти его не удалось.

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Обское моресетиутонул
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