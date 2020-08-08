Грузовик вылетел на встречку и смял «Мазду»: погибли трое взрослых и 6-летний ребенок



Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. На место выехал представитель руководства региональной Госавтоинспекции.



Это уже второе ДТП с человеческими жертвами сегодня. Утром неопытный водитель в состоянии опьянения вылетел с проезжей части и задавил пешехода в Куйбышеве.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или знаете людей, погибших или пострадавших в нем, сообщите пожалуйста в редакцию по телефону +79231570000 или через мессенджеры WhatsApp, Viber или Telegram.