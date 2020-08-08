Грузовик вылетел на встречку и смял «Мазду»: погибли трое взрослых и 6-летний ребенок

В ДТП с грузовиком и Mazda под Новосибирском погибли четыре человека
В страшной аварии неподалеку от поселка Чистоозерное погибли четыре человека. По предварительной информации, в машину врезался грузовик.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла около 11 утра в эту субботу, 8 августа, на 3-м километре автодороги от поселка Чистоозерное в сторону Купино. Водитель автомобиля Hino Ranger по неустановленной причине выехал на встречку, где врезался в автомобиль Mazda.
Как сообщил начальник ОГИБДД ОМВД России по Купинскому район Вячеслав Чуриков, в результате ДТП от полученных травм на месте погибли трое пассажиров автомобиля Mazda — мужчина 1985 года рождения, женщина 1986 года рождения и 6-летний ребёнок. Позже в медицинском учреждении скончался водитель этого же автомобиля 1961 года рождения.
Кроме того, в больницу были доставлены 12-летняя девочка и женщина 1961 года рождения, которые также находились в легковом автомобиле.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. На место выехал представитель руководства региональной Госавтоинспекции.
Это уже второе ДТП с человеческими жертвами сегодня. Утром неопытный водитель в состоянии опьянения вылетел с проезжей части и задавил пешехода в Куйбышеве.
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