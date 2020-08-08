10 августа понедельник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 0/10
usd 73.64
eur 87.17
Тема дняЕщё одна ночная вечеринка в центре Новосибирска

Все новости

Все новости

Грузовик вылетел на встречку и смял «Мазду»: погибли трое взрослых и 6-летний ребенок

Ещё двух пассажиров легковушки увезли в больницу

46 596
210Обсудить

Поделиться

Трагедия произошла на дороге из Чистоозерного в Купино

Трагедия произошла на дороге из Чистоозерного в Купино

В ДТП с грузовиком и Mazda под Новосибирском погибли четыре человека

В страшной аварии неподалеку от поселка Чистоозерное погибли четыре человека. По предварительной информации, в машину врезался грузовик.


Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла около 11 утра в эту субботу, 8 августа, на 3-м километре автодороги от поселка Чистоозерное в сторону Купино. Водитель автомобиля Hino Ranger по неустановленной причине выехал на встречку, где врезался в автомобиль Mazda.

Грузовик снёс легковушку с трассы, но сам отделался лишь легкими повреждениями&nbsp;

Грузовик снёс легковушку с трассы, но сам отделался лишь легкими повреждениями 

Как сообщил начальник ОГИБДД ОМВД России по Купинскому район Вячеслав Чуриков, в результате ДТП от полученных травм на месте погибли трое пассажиров автомобиля Mazda — мужчина 1985 года рождения, женщина 1986 года рождения и 6-летний ребёнок. Позже в медицинском учреждении скончался водитель этого же автомобиля 1961 года рождения.


Кроме того, в больницу были доставлены 12-летняя девочка и женщина 1961 года рождения, которые также находились в легковом автомобиле.

Судя по характеру повреждений, Мазда пыталась уйти от столкновения в сторону

Судя по характеру повреждений, Мазда пыталась уйти от столкновения в сторону


Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. На место выехал представитель руководства региональной Госавтоинспекции.

Это уже второе ДТП с человеческими жертвами сегодня. Утром неопытный водитель в состоянии опьянения вылетел с проезжей части и задавил пешехода в Куйбышеве.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или знаете людей, погибших или пострадавших в нем, сообщите пожалуйста в редакцию по телефону +79231570000 или через мессенджеры WhatsApp, Viber или Telegram.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ73

Поделиться

Поделиться

смертельное ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (210)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!