Новосибирский фотограф снял на Камчатке двух красоток в красных купальниках на чёрной лаве

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал эффектные снимки, где две девушки позируют в купальниках на застывшей чёрной лаве.
Фотографии сделаны на Камчатке, на лавовом потоке у вулкана Толбачик.
— Как вам такая альтернатива морским пляжам? С 2013 года эта лава до сих пор не остыла. В отдельных местах, в пещерах температура держится около 100 градусов, а на некоторых трещинах можно жарить сосиски, — пишет Махоров
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По словам фотографа, эти фото стали первыми в серии снимков из последнего путешествия по Камчатке. Фото с девушками опубликованы вчера. Сегодня к ним добавилась серия снимков с вулканами Горелый и Мутновский.
Это не первая экспедиция Махорова на Камчатку. В январе этого года фотограф опубликовал небольшой фильм об этом полуострове.