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Новосибирский фотограф снял на Камчатке двух красоток в красных купальниках на чёрной лаве

Это первые кадры из его новой поездки по этому региону

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По словам фотографа, лава всё ещё теплая

По словам фотографа, лава всё ещё теплая

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал эффектные снимки, где две девушки позируют в купальниках на застывшей чёрной лаве.

Фотографии сделаны на Камчатке, на лавовом потоке у вулкана Толбачик.

— Как вам такая альтернатива морским пляжам? С 2013 года эта лава до сих пор не остыла. В отдельных местах, в пещерах температура держится около 100 градусов, а на некоторых трещинах можно жарить сосиски, — пишет Махоров


По словам фотографа, эти фото стали первыми в серии снимков из последнего путешествия по Камчатке. Фото с девушками опубликованы вчера. Сегодня к ним добавилась серия снимков с вулканами Горелый и Мутновский.

Это не первая экспедиция Махорова на Камчатку. В январе этого года фотограф опубликовал небольшой фильм об этом полуострове.

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Вадим МахоровКамчаткафото в купальниках
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