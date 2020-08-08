Новосибирский фотограф снял на Камчатке двух красоток в красных купальниках на чёрной лаве

— Как вам такая альтернатива морским пляжам? С 2013 года эта лава до сих пор не остыла. В отдельных местах, в пещерах температура держится около 100 градусов, а на некоторых трещинах можно жарить сосиски, — пишет Махоров

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По словам фотографа, эти фото стали первыми в серии снимков из последнего путешествия по Камчатке. Фото с девушками опубликованы вчера. Сегодня к ним добавилась серия снимков с вулканами Горелый и Мутновский.