На площадь Ленина вышли около сотни новосибирцев — здесь прошли два пикета и один митинг

Около 100 человек вышли в Новосибирске на акцию в поддержку Хабаровска
В Новосибирске продолжаются протестные акции в поддержку жителей Хабаровска. В эту субботу, 8 августа, на площадь Ленина пришли около 100 человек.
Митинг проходит у памятника Ленину, здесь собралось, по оценкам корреспондента НГС, около 100 человек. Среди участников немало активистов, которые ведут прямые трансляции с помощью смартфонов.
Несколько участников выстроились на постаменте, превратившемся в своеобразную трибуну, и выкрикивают лозунги, которые с готовностью подхватывают стоящие внизу люди. Только часть этих лозунгов непосредственно связана с Хабаровском (где уже почти месяц идут многолюдные протестные шествия).
Собравшихся волнует более широкий круг проблем — большая часть лозунгов направлена против властей в принципе и президента РФ Владимира Путина в частности. Это касается и лозунгов, написанных на бумаге, которые держат некоторые митингующие.
Сразу несколько человек используют ставший не так давно популярным приём, когда человек приходит на протестную акцию с фразой, напечатанной на футболке.
Необычным для такого мероприятия «средством агитации» сегодня стал флаг пограничных войск, который принёс один из участников, одетый в камуфляжный костюм.
Люди не только скандируют лозунги, но и довольно активно общаются между собой.
Полиция присутствует на мероприятии, но в действие не вмешивается, следя только за тем, чтобы митингующие не выходили на проезжую часть. Рядом с памятником стоит фургон, на котором на мачте установлены камеры наблюдения.
Кроме митинга в поддержку Хабаровска, на площади Ленина проходили ещё как минимум два одиночных пикета. Одна женщина вышла с портретом Николая II, другая — с целым набором обвинений и лозунгов, которые не уместились на одном листе (пришлось приклеивать дополнительные).
Протесты в Хабаровске начались после того, как тамошний губернатор Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации заказных убийств. С тех пор вот уже почти месяц тысячи хабаровчан выходят по выходным на многолюдные шествия и митинги. Несколько акций в поддержку Хабаровска уже прошли и в Новосибирске.