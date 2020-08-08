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Тема дняЕщё одна ночная вечеринка в центре Новосибирска

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На площадь Ленина вышли около сотни новосибирцев — здесь прошли два пикета и один митинг

Люди пришли в центр поддержать Хабаровск и встретили там других пикетчиков

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Некоторые принесли с собой плакаты

Некоторые принесли с собой плакаты

Около 100 человек вышли в Новосибирске на акцию в поддержку Хабаровска

В Новосибирске продолжаются протестные акции в поддержку жителей Хабаровска. В эту субботу, 8 августа, на площадь Ленина пришли около 100 человек.

Митинг проходит у памятника Ленину, здесь собралось, по оценкам корреспондента НГС, около 100 человек. Среди участников немало активистов, которые ведут прямые трансляции с помощью смартфонов.

Основной темой митинга была поддержка протестов в Хабаровске

Основной темой митинга была поддержка протестов в Хабаровске

Несколько участников выстроились на постаменте, превратившемся в своеобразную трибуну, и выкрикивают лозунги, которые с готовностью подхватывают стоящие внизу люди. Только часть этих лозунгов непосредственно связана с Хабаровском (где уже почти месяц идут многолюдные протестные шествия).

Но среди лозунгов были и высказывания более общего характера

Но среди лозунгов были и высказывания более общего характера

Собравшихся волнует более широкий круг проблем — большая часть лозунгов направлена против властей в принципе и президента РФ Владимира Путина в частности. Это касается и лозунгов, написанных на бумаге, которые держат некоторые митингующие.

На площади собралось около 100 человек

На площади собралось около 100 человек

Сразу несколько человек используют ставший не так давно популярным приём, когда человек приходит на протестную акцию с фразой, напечатанной на футболке.

Необычным для такого мероприятия «средством агитации» сегодня стал флаг пограничных войск, который принёс один из участников, одетый в камуфляжный костюм.

Некоторым для высказывания хватило майки

Некоторым для высказывания хватило майки

Люди не только скандируют лозунги, но и довольно активно общаются между собой.

Полиция присутствует на мероприятии, но в действие не вмешивается, следя только за тем, чтобы митингующие не выходили на проезжую часть. Рядом с памятником стоит фургон, на котором на мачте установлены камеры наблюдения.

Одновременно на площадь вышли и другие пикетчики

Одновременно на площадь вышли и другие пикетчики

Кроме митинга в поддержку Хабаровска, на площади Ленина проходили ещё как минимум два одиночных пикета. Одна женщина вышла с портретом Николая II, другая — с целым набором обвинений и лозунгов, которые не уместились на одном листе (пришлось приклеивать дополнительные).

Эта женщина призывала вспомнить об убиенной царской семье

Эта женщина призывала вспомнить об убиенной царской семье

Протесты в Хабаровске начались после того, как тамошний губернатор Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации заказных убийств. С тех пор вот уже почти месяц тысячи хабаровчан выходят по выходным на многолюдные шествия и митинги. Несколько акций в поддержку Хабаровска уже прошли и в Новосибирске.

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