На площадь Ленина вышли около сотни новосибирцев — здесь прошли два пикета и один митинг

В Новосибирске продолжаются протестные акции в поддержку жителей Хабаровска. В эту субботу, 8 августа, на площадь Ленина пришли около 100 человек.

Митинг проходит у памятника Ленину, здесь собралось, по оценкам корреспондента НГС, около 100 человек. Среди участников немало активистов, которые ведут прямые трансляции с помощью смартфонов.