Пожарные поздравили своего кота по имени Гидрант с Днем кошек

В МЧС решили отметить международный День кошек, поздравив кота, который вот уже почти два года живет в одной из пожарных частей Новосибирского района.



Кота по кличке Гидрант спасли во время ликвидации пожара на заводе пластиковых труб в Мочище, который случился 1 октября 2018 года. Выжившего котёнка напоили водой и приютили в пожарной части № 111. С тех пор кот вырос и стал своего рода талисманом пожарных.



Поскольку день рождения самого Гидранта установить не удалось, пожарные отмечают с питомцем в международный День кошек (8 августа).

