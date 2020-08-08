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Пожарные поздравили своего кота по имени Гидрант с Днем кошек

Два года назад котёнка спасли на горящем складе, и с тех пор он живет в пожарной части

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Кот Гидрант принимает поздравления&nbsp;

Кот Гидрант принимает поздравления 

В МЧС решили отметить международный День кошек, поздравив кота, который вот уже почти два года живет в одной из пожарных частей Новосибирского района.

Кота по кличке Гидрант спасли во время ликвидации пожара на заводе пластиковых труб в Мочище, который случился 1 октября 2018 года. Выжившего котёнка напоили водой и приютили в пожарной части № 111. С тех пор кот вырос и стал своего рода талисманом пожарных.

Поскольку день рождения самого Гидранта установить не удалось, пожарные отмечают с питомцем в международный День кошек (8 августа).

«В этот день Гидрант получает поздравления и свое любимое лакомство — мы для него специально накупили рыбу», — рассказали в МЧС.

Котикам вообще везет с пожарными. В прошлом году командир отделения пожарной части № 4 Илья Александров нашёл трёх котят прямо на дороге. Нашел и приютил.

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котикипожарные
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