Ещё четыре новосибирца скончались от ковида. Одному из них было всего 40 лет

Ещё 99 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области за последние сутки. Четверо — умерли.



По данным оперативного штаба, утром 8 августа в регионе было зарегистрировано в общей сложности 10 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 99 случаев — за последние сутки. В отделениях реанимации находятся 62 человека. На ИВЛ — 7 пациентов. Выздоровели на сегодняшний момент 8426 пациентов (84 за сутки).