Ещё четыре новосибирца скончались от ковида. Одному из них было всего 40 лет

Ещё 99 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области за последние сутки. Четверо — умерли.
По данным оперативного штаба, утром 8 августа в регионе было зарегистрировано в общей сложности 10 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 99 случаев — за последние сутки. В отделениях реанимации находятся 62 человека. На ИВЛ — 7 пациентов. Выздоровели на сегодняшний момент 8426 пациентов (84 за сутки).
Список погибших от пандемии пополнился четырьмя фамилиями. За последние сутки скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 682 пациента.
Всего в Новосибирской области проведено 344 386 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 398 жителей региона, 32 674 человека сняты с меднаблюдения. 1294 жителя области обратились за медицинской помощью в связи с ОРВИ, госпитализированы 23 человека.
Количество заболевших мало меняется уже давно. Впервые этот показатель перевалил за планку 100 человек в день в конце мая. С тех пор периодически он падает ниже сотни, но потом вновь возвращается к прежним отметкам. Слабая тенденция к снижению наметилась лишь совсем недавно. Начиная с 4 августа фиксируется менее 100 новых заболевших в день.