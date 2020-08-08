10 августа понедельник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 0/10
usd 73.64
eur 87.17
Тема дняЕщё одна ночная вечеринка в центре Новосибирска

Все новости

Все новости

Бабушка с кинжалом: в Новосибирске пенсионерка воткнула нож в молодого сожителя

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемую

16 858
237Обсудить

Поделиться

Подозреваемую в совершении преступления удалось задержать в течение одного дня

Подозреваемую в совершении преступления удалось задержать в течение одного дня

Инцидент произошел в Кировском районе Новосибирска. Мужчина получил ножевое ранение от сожительницы. Дама оказалась старше пострадавшего на 26 лет.

Новосибирская полиция задержала 67-летнюю женщину, которая днем ранее ударила ножом своего 41-летнего сожителя. Мужчину доставила в больницу вечером 6 августа. Поняв, что у пострадавшего ножевое ранение, медработники сообщили в полицию.

Как выяснилось, мужчина распивал спиртные напитки со своей сожительницей, у них возникла ссора, которая и закончилась ударом ножом.

— По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Орудие преступления изъято. Подозреваемая дала признательные показания. Проводится проверка, — сообщили в Главном Управлении МВД России по Новосибирской области.

В мае жертвой ревнивой подруги стал житель Чулыма. Женщина нанесла своему сожителю несколько ножевых ранений.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ13
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

ножевое ранениеКировский район Новосибирска
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (237)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!