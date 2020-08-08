Бабушка с кинжалом: в Новосибирске пенсионерка воткнула нож в молодого сожителя

Инцидент произошел в Кировском районе Новосибирска. Мужчина получил ножевое ранение от сожительницы. Дама оказалась старше пострадавшего на 26 лет.



Новосибирская полиция задержала 67-летнюю женщину, которая днем ранее ударила ножом своего 41-летнего сожителя. Мужчину доставила в больницу вечером 6 августа. Поняв, что у пострадавшего ножевое ранение, медработники сообщили в полицию.



Как выяснилось, мужчина распивал спиртные напитки со своей сожительницей, у них возникла ссора, которая и закончилась ударом ножом.

