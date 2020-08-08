Бабушка с кинжалом: в Новосибирске пенсионерка воткнула нож в молодого сожителя

Инцидент произошел в Кировском районе Новосибирска. Мужчина получил ножевое ранение от сожительницы. Дама оказалась старше пострадавшего на 26 лет.
Новосибирская полиция задержала 67-летнюю женщину, которая днем ранее ударила ножом своего 41-летнего сожителя. Мужчину доставила в больницу вечером 6 августа. Поняв, что у пострадавшего ножевое ранение, медработники сообщили в полицию.
Как выяснилось, мужчина распивал спиртные напитки со своей сожительницей, у них возникла ссора, которая и закончилась ударом ножом.
— По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Орудие преступления изъято. Подозреваемая дала признательные показания. Проводится проверка, — сообщили в Главном Управлении МВД России по Новосибирской области.
В мае жертвой ревнивой подруги стал житель Чулыма. Женщина нанесла своему сожителю несколько ножевых ранений.